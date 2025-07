Marco Luque se casa com Jessica Correia e mostra as fotos: 'Pulamos de fase'

O humorista Marco Luque oficializou sua união com a produtora artística Jessica Correia nesta sexta-feira, 18. Veja como foi!

O humorista Marco Luque oficializou sua união com a produtora artística Jessica Correia nesta sexta-feira, 18. Noivos desde 2023, os dois se casaram no civil em uma cerimônia que contou com Rafa Brites e Felipe Andreoli como testemunhas. A novidade foi revelada por meio de uma publicação nas redes sociais.

Nas imagens, os recém-casados apareceram sorridentes. "Ontem foi um dos dias mais especiais da minha vida, pulamos de fase, fortalecemos nosso amor, esse encontro de alma que, quando acontece não se pode deixar passar, você me completa de muitas formas, nunca vi isso, mas tô amando a nossa história. Tá só começando… Obrigado, Rafa Brites e Felipe Andreoli por fazerem parte disso. Amamos vocês."

Jessica repostou a foto nos stories de seu perfil e se declarou: "Oficialmente a Sra. Luque dele, te amo". Nos comentários, os fãs deixaram elogios. "Que fofooooossss!!!!!! Marco e Je, continuem sendo muito felizes e alegres SEMPRE! Feliz por vocês!", disse uma. "Que Deus abençoe sempre a união de vocês!", falou outra. "Toda felicidade do mundo pra vocês meus amores! Viva o AMOR", declarou uma terceira pessoa.

O relacionamento de Marco Luque e Jessica Correia

Os dois assumiram o relacionamento em 2021. Em janeiro de 2023, o humorista pediu a mão da namorada em noivado durante uma viagem romântica em Fernando de Noronha. “Estamos muito felizes em darmos mais um passo nessa linda história que estamos construindo juntos. Agora para a vida toda”, declarou Marco Luque na época.

Durante o momento especial, ele surpreendee a produtora artística ao se ajoelhar na areia e exibir o anel de noivado. Surpresa, ela aceita e depois os dois se beijam. "Ela disse “SIM”, pae!", comemorou ele na legenda da publicação.

