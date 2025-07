Marco Luque faz rara aparição em público com a esposa

O humorista Marco Luque curtiu a noite com a esposa em um evento poucos dias após oficializar o casamento no civil

Marco Luque surpreendeu ao surgir em uma rara aparição pública ao lado da esposa, a produtora artística Jessica Correia, na noite desta quinta-feira, 25, em São Paulo. O casal prestigiou a estreia da peça Fica Comigo Esta Noite, estrelada por Miguel Falabella e Marisa Orth, no Teatro Procópio Ferreira.

Discreto quando o assunto é vida pessoal, o humorista posou sorridente com a jovem, com quem é casado desde o início do mês de julho de 2025. Os dois curtiram o evento ao lado de outros famosos, como o jornalista esportivo Felipe Andreoli e a apresentadora Rafa Brites.

Marco Luque e esposa - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News

Relacionamento de Marco Luque e Jessica Correia

O relacionamento dos dois começou em 2021. Já em janeiro de 2023, Marco Luque decidiu dar um passo a mais na relação e pediu Jéssica Correia em casamento durante uma viagem romântica a Fernando de Noronha. “Estamos muito felizes em darmos mais um passo nessa linda história que estamos construindo juntos. Agora para a vida toda”, declarou o humorista na ocasião.

O pedido aconteceu em um cenário paradisíaco, com Luque se ajoelhando na areia para surpreender a produtora artística com o anel de noivado. Emocionada, Jéssica disse "sim" e selou o momento com um beijo apaixonado. “Ela disse ‘SIM’, pae!”, escreveu ele, animado, na legenda da publicação nas redes sociais.

Os pombinhos se casaram no civil em uma cerimônia que contou com o casal de amigos Rafa Brites e Felipe Andreoli como testemunhas. A novidade foi revelada por meio de uma publicação nas redes sociais.

Nas imagens, os recém-casados apareceram sorridentes. "Ontem foi um dos dias mais especiais da minha vida, pulamos de fase, fortalecemos nosso amor, esse encontro de alma que, quando acontece não se pode deixar passar, você me completa de muitas formas, nunca vi isso, mas tô amando a nossa história. Tá só começando… Obrigado, Rafa Brites e Felipe Andreoli por fazerem parte disso. Amamos vocês."

