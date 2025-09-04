Maraisa exibe fotos do casamento de seu irmão; veja

Marco César se casa com Milena Teodoro em cerimônia pequena e simples e Maraisa exibe fotos do momento íntimo de sua família

O irmão de Maiara e Maraisa, Marco César, casou-se nos últimos dias em Goiânia com Milena Teodoro. Na rede social, a noiva de Fernando Mocó compartilhou cliques da cerimônia intimista e encantou o públicou ao exibir o momento especial de sua família.

Para a ocasião, a sertaneja apostou em um vestido preto rendado e uma bolsinha vermelha. O grande destaque da noite, a noiva, colocou um vestido branco com mangas e curto. O irmão foi com o look tradicional, mas dispensou a gravata.

"Parabéns irmão, Marco César e cunha, Milena Teodoro, que o amor e a cumplicidade estejam presentes na vida de vocês! Que Deus seja o alicerce desse casamento, que Ele abençoe, guarde e proteja esse lindo casal. O que Deus uniu, ninguém separa. Amo muuiiito vocês… Felicidades", escreveu a famosa ao postar os cliques.

Maraisa fala sobre planos de casamento e filhos com Fernando Mocó

A cantora Maraisa, da dupla com a irmã Maiara, abriu o jogo sobre seu relacionamento com o empresário Fernando Mocó. Juntos desde 2023, eles ficaram noivos em setembro do mesmo ano. Recentemente, ela surpreendeu ao dizer que “já estava casada” com o amado, mas, segundo sua assessoria, tudo não passou de uma brincadeira e o casal continua noivo.

Em entrevista ao Gshow, a sertaneja contou sobre os planos de aumentar a família com Mocó e revelou se ainda pretendem oficializar a união. "Não casei, mas estou numa fase mais envolvida de constituir a minha família. Pensar em casamento é agora mesmo, então as pessoas sentem isso e cobram. O meu processo é esse da minha família e de provavelmente ser mãe."

A artista ressaltou que, após uma confusão entre ela e Fernando, a celebração foi adiada. "Tinha [planejamento], mas arrumamos uma confusão no meio do caminho e deixamos esse plano para trás". Em seguida, falou sobre aumentar a família: "Mas outros planos são mais importantes agora, pensar na casa, no filho e a festa ficou para segundo plano. Eu e Fernando somos um casal normal, está perdurando e espero ficar muitos anos com ele, a vida inteira", afirmou a cantora.

O relacionamento de Fernando Mocó e Maraisa

Vale lembrar que os dois se conheceram ainda na infância e assumiram o relacionamento há quase dois anos. O noivado aconteceu em setembro de 2023, com casamento previsto para outubro de 2024. No entanto, em julho, o casal surpreendeu o público ao anunciar o término. Duas semanas depois, reataram e foram vistos trocando beijos durante um show em Conceição do Araguaia, no Pará. Neste ano, chegaram a ficar separados por um mês.