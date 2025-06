Maraisa e Fernando Mocó estão casados? Assessoria esclarece: ‘Brincadeira’

A cantora Maraisa, da dupla com a irmã Maiara, está em um relacionamento com o empresário Fernando Mocó desde julho de 2023; saiba detalhes!

Maraisa, da dupla com a irmã Maiara, surpreendeu os seguidores no último domingo, 8, ao publicar um vídeo nas redes sociais afirmando estar casada com o empresário Fernando Mocó. O casal está junto desde 2023 e ficou noivo em setembro do mesmo ano.

A declaração inesperada causou alvoroço nas redes sociais e deixou muitos fãs surpresos com a notícia, gerando uma série de comentários curiosos e reações entusiasmadas.

No entanto, a assessoria da cantora esclareceu que a declaração não era verdadeira, sendo apenas uma brincadeira motivada por um presente recebido. "Ela ganhou um Santo Antônio e fez a brincadeira. Não é sério", afirmou a equipe à Quem.

O que Maraisa fala no vídeo?

Logo após ganhar um presente de Santo Antônio, a artista fez uma brincadeira no vídeo: "Gente vocês não sabem, eu já casei. Eu já casei, vocês perderam", disse Maraisa nos bastidores de seu show em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Declaração de amor ao noivo

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, usou as redes sociais na madrugada na segunda-feira, 26, para compartilhar uma declaração ao noivo, o empresário Fernando Mocó. Na mensagem, ela agradeceu o esforço dele para estar sempre presente e o tempo que dedica ao relacionamento.

"Amor, você é muito importante na minha vida, sou profundamente feliz com toda a sua dedicação a nós dois… Valorizo cada momento que passamos juntos, agradeço por todo o tempo que você se dedica a mim, as noites sem dormir, preocupado quando eu estou na estrada", ela iniciou.

E completou: "O tempo que você espera do meu lado enquanto eu descanso, agradeço cada esforço rodando o Brasil e o mundo para estar ao meu lado, porque não existiria nada mais precioso para me entregar..."; confira!

