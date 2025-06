Fernando Mocó celebra 2 anos com Maraisa com fotos inéditas: 'Desafios'

Noivo de Maraisa, Fernando Mocó celebra dois anos de relacionamento com a cantora; empresário compartilhou cliques inéditos deles juntos

Maraisa e Fernando Mocó estão comemorando dois anos juntos! Após reatarem o noivado em março deste ano, depois de um mês separados, o casal está mais apaixonado do que nunca e celebrando mais um marco no relacionamento.

Nesta quinta-feira, 26, o empresário fez uma declaração para a amada em sua rede social e encantou ao postar cliques inéditos deles na intimidade. Trocando carinhos, pescando e dividindo momentos diversos, eles surgiram em clima de romance nas fotos.

"2 anos de nós. De muito amor, de parceria e muitos planos, construímos uma história linda. Passamos por sorrisos, aprendizados, desafios e muito amor. Que a vida nos permita viver muitos e muitos anos juntos. Te amo" , declarou-se Fernando Mocó.

É bom lembrar que os dois se conheceram na infância e assumiram o relacionamento há quase dois anos. O noivado aconteceu em setembro de 2023, e o casamento estava previsto para outubro de 2024. No entanto, em julho, o casal pegou o público de surpresa ao anunciar o término. Apenas duas semanas depois, os dois reataram e foram vistos trocando beijos durante um show em Conceição do Araguaia, no Pará. Neste ano, eles tinham terminado por um mês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Mocó (@fernandomoco)

Maraisa e Fernando Mocó estão casados?

Maraisa, da dupla com a irmã Maiara, surpreendeu os seguidores no último domingo, 8, ao publicar um vídeo nas redes sociais afirmando estar casada com o empresário Fernando Mocó. O casal está junto desde 2023 e ficou noivo em setembro do mesmo ano.

A declaração inesperada causou alvoroço nas redes sociais e deixou muitos fãs surpresos com a notícia, gerando uma série de comentários curiosos e reações entusiasmadas.