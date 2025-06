Maiara e Maraisa conhecem filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Que encontro! O cantor Zezé Di Camargo mostrou as cantoras Maiara e Maraisa conhecendo Clara, sua filha com Graciele Lacerda

Zezé Di Camargo está cumprindo sua intensa agenda de shows, e durante uma viagem para o interior de São Paulo na companhia da esposa, Graciele Lacerda, e da filha caçula, Clara, de cinco meses, o cantor encontrou duas grandes amigas.

Nos Stories, o sertanejo mostrou o encontro com as cantoras Maiara e Maraisa, que aproveitaram para conhecer a herdeira do casal. "Clara conheceu as titias Maiara e Maraisa, amigas queridas do papai", escreveu o artista na legenda.

Maiara também publicou em seu perfil uma foto com Zezé, Graciele, Clara e Maraisa. "Que coisa mais linda! Que Deus continue abençoando", disse a cantora.

Mais cedo, o sertanejo postou uma foto em que aparece no avião com a esposa e a filha. A criança aparece vestindo um moletom colorido com capuz, usa chupeta e está olhando para a câmera, enquanto o papai segura um livro infantil aberto em uma das mãos. "Meu combustível para essa maratona de shows!!!", falou.

Confira:

Zezé Di Camargo com Graciele Lacerda, Clara, Maiara e Maraisa

Maiara e Maraisa conhecem a filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Foto: Instagram

Graciele Lacerda comove ao falar sobre a amamentação da filha

Graciele Lacerda usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 4, para dar detalhes sobre o processo de amamentação de Clara, de cinco meses, sua filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo. No vídeo, a influenciadora digital expôs as dificuldades que enfrentou para amamentar Clara, que nasceu antes do tempo, pesando apenas 2,3 kg.

"Ela não tinha muita força para sugar o meu peito, então o meu leite demorou cinco dias para descer... Em casa começou todo o processo para eu ter leite (...)", disse ela, revelando em outro trecho que conseguiu amamentar a bebê por quase quatro meses. "Todo esse processo foi muito difícil para mim porque eu não queria que meu leite secasse. Eu fiz de tudo para o meu leite aumentar, e todo esse processo que eu entrava era sofrido para mim... Eu consegui dar o leite materno para ela até quase quatro meses... Eu dei até onde eu pude, graças a Deus eu consegui amamentar até quase quatro meses. Fiz de tudo, tentei de tudo", contou. Veja o relato completo!

Leia também:Graciele Lacerda mostra momento fofo de Zezé Di Camargo com a filha, Clara