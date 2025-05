Manu Gavassi surge em nova foto após nascimento da filha com Jullio Reis

A cantora Manu Gavassi fez uma nova aparição nas redes sociais após o nascimento de sua filha com o modelo Jullio Reis. Veja!

A cantora Manu Gavassi fez uma nova aparição nas redes sociais após o nascimento da filha, Nara, de um mês, fruto de seu relacionamento com o modelo Jullio Reis. Nesta quarta-feira, 7, ela compartilhou uma foto sua em frente ao espelho.

Na imagem, a artista aparece em frente a um espelho, tirando uma selfie com o celular. Ela usa óculos de sol alaranjados e uma camiseta cinza estampada com o personagem Kermit, o Sapo. Ela aparece com o cabelo preso em um coque e adicionou um 'oie' na legenda.

Manu Gavassi - Foto: Reprodução/Instagram

A filha de Manu Gavassi nasceu no início de abril, mas só apareceu pela primeira vez nas redes sociais da mãe no último sábado, 3, ao completar um mês de vida. Na imagem compartilhada, a pequena apareceu usando uma roupinha que foi da artista quando bebê. Feito pela avó há 32 anos, o look foi restaurado recentemente e reaproveitado pela mamãe.

"Para quem reparou no bordado, essa roupa era minha de quando nasci. Minha avó costurou pra mim e achei que merecia uma atualização. Então falei com a querida Anna, que bordou nossos mascotes com todo talento e amor", escreveu a artista.

O relacionamento de Manu Gavassi e Jullio Reis

Jullio Reis e Manu Gavassi assumiram o namoro no dia 12 de junho de 2021, Dia dos Namorados. Já o noivado foi revelado em maio de 2024. "Tava quietinha aqui… Mas me deu uma vontade louca de gritar isso em caps-lock então: NOIVAMOS! E a gente não disse “sim”, a gente disse “óbvio!”. Com você a vida é infinitamente melhor, Jullio. Obrigada por ser meu amor, minha família e meu melhor amigo… E por esses três anos com sensação térmica de uma vida inteira. Eu amo apaixonadamente cada momentinho da nossa existência juntos e que alegria me dá saber que é só o começo da nossa história", escreveu ela.

