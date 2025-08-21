Manu Gavassi posta foto rara do noivo com a filha: 'Que sorte eu tenho!'

A cantora Manu Gavassi compartilhou registros raros nas redes sociais e prestou uma bela homenagem ao noivo, o modelo Jullio Reis

Manu Gavassi chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta quinta-feira, 21, ao prestar uma homenagem especial ao seu noivo, o modelo Jullio Reis, com quem tem uma filha, Nara, de quatro meses.

Discreta sobre sua vida pessoal, a cantora e ex-BBB compartilhou uma foto em que o amado aparece segurando a herdeira no colo, enquanto toca piano. Ela também postou um vídeo em que os dois aparecem abraçados, andando por uma rua de Ouro Preto.

Na legenda, Manu aproveitou para parabenizar Jullio pelo dia dos Pais e também pelo seu aniversário de 29 anos. "Perdi totalmente o timing desse post porque o dia dos pais já passou e seu aniversário também… Mas o nosso timing a gente quem faz! Então: A primeira foto foi a última que tirei sua com a nossa filha e o segundo vídeo foi o nosso primeiro registro juntos andando pelas ruas de Ouro Preto", disse ela.

"Eu poderia dizer "Quem diria?!" mas na real todo mundo diria... Todo mundo disse. Desde o primeiro dia todo mundo já via a gente com uma família, inclusive nós! E esse ano dia dos pais e seu aniversário vieram como um combo e fez todo sentido do mundo… Esse novo ciclo é novo meeeeesmo, mas, ao mesmo tempo, tão familiar pra você… O seu cuidar emociona. O jeito que você cuida da nossa pequena me faz nunca entender aquela frase "o bebê é da mãe" porque por aqui a bebê é nossa, nós dois igualmente presentes, apaixonados, maravilhados (e às vezes exaustos). Que sorte ela tem! Que sorte eu tenho!", afirmou.

"Que sorte a nossa ter uma familinha tão linda e preciosa, que sorte poder te celebrar duplamente esse mês, o Jullio carinhoso, iluminado, leal que sempre amei e que faz piada e pergunta se eu estou rindo porque ele é engraçado ou porque ele é bobo (e que sim tem muita diferença) e o Jullio pai que é uma fortaleza de amor pra nossa menininha, um colo seguro pra dormir, um cuidado diário tremendo, uma gargalhada fácil. Te amo. Te amamos. Feliz novo ciclo, meu amor! (Não acredito que você ainda tem 29!!!!)", finalizou.

Confira:

Manu Gavassi chama atenção ao exibir o cabelo natural

Manu Gavassi usou as redes sociais para mostrar seu novo visual. Ela decidiu assumir seu cabelo natural e exibiu o novo corte. A cantora e ex-BBB apostou em um corte na altura dos ombros, além disso, também fez uma franja.

Após anos usando os fios alisados, a artista chamou a atenção ao mostrar o cabelo todo cacheado. O novo visual recebeu muitos elogios. "Tá linda demais", disse a atriz Bruna Marquezine. "Maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Que cabelo lindo", comentou outra. "Tá linda e radiante", afirmou uma fã. Veja!

