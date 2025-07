Manu Gavassi mostra sua nova casa em reforma; veja fotos do local

Manu Gavassi compartilha os primeiros passos da reforma do apartamento onde pretende morar com o noivo e a filha; imóvel estava fechado há décadas

Manu Gavassi está dando um passo importante na vida pessoal. A cantora, que recentemente deu à luz Nara, sua primeira filha com o ator Jullio Reis, revelou nas redes sociais que está reformando um novo apartamento, escolhido para ser o futuro lar da família. Nesta quinta-feira, 10, ela mostrou aos seguidores um pouco do processo de obra e refletiu sobre esse novo momento.

“Nosso lar dos sonhos está em processo de realização e eu não poderia estar mais feliz. Desde quando entramos nesse apartamento, sabíamos que era ali que a gente viveria os próximos anos da vida”, escreveu a artista.

O imóvel, segundo ela, estava desocupado há décadas e agora recebe uma reforma completa para se tornar aconchegante e funcional. "Finalmente esse é o projeto certo, um apartamento muito especial, há décadas não habitado, que precisava de todo amor", comemorou a artista.

A reforma conta com o trabalho de arquitetos com quem Manu já vinha conversando há bastante tempo. “Sim, o trabalho deles é um verdadeiro sonho!”, elogiou. Ela também mencionou a parceria com a equipe responsável por executar a obra: “Tô até ficando mal acostumada”, brincou.

Detalhes do novo espaço serão revelados aos poucos

Além de compartilhar fotos e vídeos dos ambientes ainda em obra, Manu prometeu que, nos próximos meses, vai mostrar mais detalhes do apartamento e dos parceiros envolvidos no projeto. Os fãs também poderão acompanhar parte do processo pelo perfil apeentrenuvens, dedicado à reforma.

Manu e Jullio estão juntos desde 2021 e mantêm uma relação discreta, mesmo após o nascimento de Nara, cujo rosto ainda não foi mostrado ao público. Em 2024, o casal anunciou o noivado.