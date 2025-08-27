CARAS Brasil
  Maíra Cardi revela por que não reclama da bagunça de Thiago Nigro: 'Nunca falei nada'
Atualidades / Família

Maíra Cardi revela por que não reclama da bagunça de Thiago Nigro: 'Nunca falei nada'

A influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para comentar um hábito do marido, o empresário Thiago Nigro.

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 27/08/2025, às 08h13

Maíra Cardi e Thiago Nigro
Maíra Cardi e Thiago Nigro - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital e coach fitness Maíra Cardi usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para comentar um hábito do marido, o empresário Thiago Nigro. Em vídeo, ela contou que é organizada e costuma reparar na bagunça do companheiro, mas evita reclamar para não gerar conflitos no casamento.

"Eu nunca falei nada da bagunça do Thiago. Quando a gente casou, obviamente que reparei. Sempre arrumei minha própria bagunça. Minha mãe me ensinou a lavar minhas calcinhas desde adolescente. Então, nenhuma funcionária minha nunca lavou minha calcinha porque eu tenho esse hábito. Quando o Thiago tira a roupa, fica o buraco da roupa com as perninhas [da peça jogada no chão] porque ele não é capaz de pegar. Ele não fecha a pasta de dente, o xampu, o sabonete, não arruma a mala... ele é assim", afirmou.

E explicou sua atitude: "Eu tinha dois caminhos. Eu entraria no lugar de mãe, que a gente faz muito erradamente, e ia botar meu casamento em terror, ou eu ia refletir se eu realmente precisava disso achando que todo mundo tinha que agir da mesma maneira... sou eu, depois de velha, que vou estragar meu casamento porque ele deixa uma bermuda jogada no chão?", pontuou.

Grávida da primeira filha com o atual marido, Maíra ressaltou a atenção de Thiago tanto com ela quanto com Sophia, sua filha com Arthur Aguiar. "Thiago é o provedor da casa. Temos funcionários para tudo, e a pessoa que limpa não é a pessoa que arruma justamente porque tem a bagunça, e ele nunca achou ruim. Talvez ela não tivesse emprego se ele não bagunçasse... ele nunca reclamou de nada, não pergunta quanto eu gasto, se eu quero comprar isso ou aquilo para a Sophia, quanto custa a escola dela que ele paga...", detalhou.

Veja o vídeo completo:

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

