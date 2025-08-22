Maíra Cardi revela que vai operar durante a gestação. Saiba o motivo

Grávida do terceiro filho, Maíra Cardi revela todos os detalhes dos problemas de saúde que apareceram e confirma que irá operar no próximo mês

A coach Maíra Cardi surpreendeu ao conta que precisará passar por uma cirurgia no dente no próximo mês. Grávida pela terceira vez, ela contou que seus médicos chegaram à conclusão de que é melhor operar do que correr o risco de um parto prematuro.

Em um vídeo no TikTok, Cardi contou os detalhes do que aconteceu com sua saúde nos últimos tempos. Ela disse que teve uma gripe forte após sua imunidade cair por causa do estresse com a cirurgia da filha, Sophia. Além disso, ela teve uma inflamação no dente e precisará removê-lo por causa da presença de bactérias.

A estrela explicou que está sendo medicada com antibióticos para reduzir a tosse decorrente da gripe e também para reduzir a inflamação no dente. Com isso, ela irá viajar enquanto está em tratamento medicamentoso e fará a cirurgia em setembro.

Os detalhes da saúde de Maíra Cardi

"Minha imunidade baixou quando a Sophia ficou internada no hospital, porque eu fiquei sem dormir no hospital e em casa também. Mãe fica preocupada, vocês sabem como é. A gestação já é uma coisa que baixa a imunidade, então a imunidade baixou, eu peguei uma gripe que ficou mal curada e está muito numa epidemia de pneumonia e tal, então meus médicos ficaram preocupados. O médico me ligou e falou: "Olha, eu preciso que você vá no médico porque essa sua tosse está estranha". Nessa noite, a minha saturação foi a 92. E aí ele falou: "Então vai no médico''. Chegando lá, eles fizeram os exames, me passaram antibiótico para não ficar nem um pouquinho de recindiva de tosse, de catarro no pulmão e gerar algum problema. Mas clinicamente estava tudo bem, é uma precaução de acordo com o quadro e com que eu venho apresentando da gripe mal curada para não acontecer algo", disse ela.

Então, ela explicou sobre o problema no dente. "Eu sou a louca do fio dental. Eu passo fio dental toda hora na boca. E aí a minha gengiva começou a machucar, fazer uma físura. Eu tenho uma foto, vou mostrar para vocês. Essa foto, isso já é uma físsula. É como se fosse uma fissura de sangue. Inchava, com muito sangue, estourava e o sangue escorria, eu falava: "Gente, não é normal isso". Quando eu cheguei [no dentista], ela falou: "Hum, é mais grave do que eu imagino, vai fazer uma tomografia". Eles descobriram que o meu dente estava completamente comprometido. E aí o que que aconteceu? Há dois anos atrás, eu fui comer uma pipoca e eu parti o meu dente mordendo caroço. Rachou assim no meio. Partiu, abriu. Ao invés da dentista que eu fui arrancar porque era o que ela tinha que fazer e não tinha solução. Ela falou que tava bom e eu acreditei. Só que eu não sentia mais o dente porque ele tava morto e eu não sabia".

"Só que eu sou muito dificultosa para sentir dor e foi machucando. A minha sorte é que fez essa físsura para supostamente a bactéria ter um canal de sair, porque senão vai pro coração, entendeu? Meu vô morreu disso porque ele tinha uma cárie, não sabia, mal curada, foi pro coração e ele morreu. A dentista meio que falou: "Tá, o correto é eu operar você agora mais rápido possível, só que como você tá em crise, eu tenho que primeiro fazer antibiótico com você e eu não posso te operar por causa da gravidez, eu preciso falar com o seu médico". Os dentistas acharam arriscado operar porque eu vou ter hemorragia, uma vez que eu tô tomando anticoagulante e não saberiam como estancar. E para eu parar de tomar o anticoagulante, eu corro o risco de perder bebê. O meu médico decidiu que eu tenho que operar sim, porque é mais arriscado eu continuar com a bactéria e ter o bebê prematuro ou ter um problema no coração", afirmou.

A cirurgia

"[O médico] decidiu que eu tenho que operar. Só que para operar eu preciso fazer um tratamento com antibiótico. Não posso operar assim, em crise. Eu vou viajar porque durante a minha viagem eu vou fazer o tratamento com antibiótico, que eu poderia fazer em qualquer lugar. Lá na viagem, caso piore, não melhore, vou tomar um outro antibiótico. De qualquer forma, eu vou pra Suíça e vou pra Grécia. A minha dentista é tão boa que ela já entrou em contato com o dentista da Grécia e com o dentista da Suíça, porque se precisar eu já tenho uma equipe lá. Mas não vai precisar. Quando eu voltar, no dia 10 de setembro, eu vou operar. Meu médico pediu para eu ficar sem tomar anticoagulante durante 24 horas e aí eles vão supervisionar a bebê, como é que tá acontecendo e etc. E a minha equipe médica entra junto com a equipe de dentista para fazer a cirurgia. E sim, eu vou ter um pouco de sangramento, mas eles vão conseguir estancar porque eles chamaram especialista em estancar sangue em operação de boca. Na noite que eu operar eu já entro com anticoagulante.porque aí eu já consegui pelo menos minimamente cicatrizar e é isso que vai acontecer. E porque meu médico acha muito mais perigoso eu continuar com o dente e ela nascer prematura do que ou eu tenho algum problema do que eu jogar isso para depois", declarou.

Logo depois, ela afirmou: "Eu não estou apavorada, eu estou super tranquila. Eu acho que o que não tem remédio, remediado está e a gente precisa fazer a nossa parte. Qual é a minha parte? Tô tomando os remédios, tô tomando precaução, tô tomando cuidado".