Grávida, Maíra Cardi reaparece na rede social e choca com barrigão

Afastada do Instagram, Maíra Cardi reaparece ao compartilhar fotos exibindo sua barriga de gestante; famosa impressionou com tamanho

Grávida de uma menina, Maíra Cardi chamou a atenção ao mostrar como está sua barriga. Nesta sexta-feira, 08, a famosa postou cliques de um ensaio gestante e impressionou com o tamanho de seu abdômen.

Usando looks elegantes, a empresária reapareceu no Instagram, rede social que está mais afastada, e aproveitou os cliques para falar com seus seguidores sobre não postar com frequência. A esposa de Thiago Nigro então atualizou como estão.

"Estamos aqui… e bem agitadas! Fiquei meses sem postar por aqui. Na verdade, me afastei desde que perdi o Raphá. Desde então, venho pensando e repensando o que ainda faz sentido… e o que não faz mais", começou dizendo.



"Trabalhar por prazer, e não por dinheiro, é um privilégio mas também é desafiador. Porque, nesse lugar, você se pergunta de verdade: Quem eu sou? No que eu acredito? O que ainda me move? E o mais profundo: será que ainda quero me mover… e me expor?", fez as reflexões.



"A verdade é que eu tenho me movido como nunca. Tenho trabalhado muito, me dedicado intensamente às minhas mentoradas e às clientes da minha nova jornada. Tenho derramado tudo o que acredito só que em silêncio. Não tenho exposto. E, pra ser bem honesta… tenho sido tão mais feliz reclusa", contou.

"Escolhi permanecer na “outra rede que não se pode falar o nome”. E, principalmente, escolhi estar ao lado de quem me ama. E de quem eu amo. Mas foram mais de 20 anos construindo uma história aqui.

Uma relação. Uma troca. Uma conexão que me formou e me transformou. Sinto falta. Sinto saudade", falou sobre estar mais presente no TikTok.

"E sei, lá no fundo, que ainda posso agregar muito por aqui. Esse desejo de transbordar… de retribuir a quem tanto me entregou… Ele pulsa no meu coração. Mesmo entre medos, dúvidas e um friozinho na barriga… Cá estou. De novo. Sem pressão para ficar. Sem obrigação de aparecer. Sem protocolo. Só estou aqui porque eu quero. Afinal… A gente não deve nada a ninguém. Ou… deve? Se eu te devo alguma coisa, me manda seu Pix. Porque, sinceramente, eu não me lembro", finalizou.

Maíra Cardi revela desejo inédito na gravidez

Esperando uma menina, Maíra Cardi revelou para a CARAS Brasil durante o lançamento de seu livro, O Que Se Come No Céu?, e de Thiago Nigro, O Homem Que Comprou o Tempo, qual é o desejo inusitado que está tendo durante a gestação.

Enquanto estava no local, a coach levou um pote com maçã "temperada" com limão e sal para melhorar seus enjoos. Segundo a famosa, ela está tendo um pouco de enjoo, mas nada demais, apenas não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Além disso, Maíra Cardi está comendo um alimento que nunca comia antes: a carne vermelha.

"Ando meio enjoada, não fico sem comer por mais de três horas, porque me enjoa muito, então dá a hora eu como. Mas, eu como de tudo, eu sempre fui uma pessoa muito saudável. Frutas, legumes, tenho comido de tudo, a única coisa diferente que eu tenho comido é que eu nunca comi carne na minha vida, nunca, nunca comi carne vermelha e estou comendo ", revelou como está.

