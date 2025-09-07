Mãe de Virginia reage ao comentário de Paolla Oliveira sobre a influenciadora

Mãe de Virginia, Margareth curtiu um post alfinetando Paolla Oliveira após a atriz afirmar que possui 'valores diferentes' da influenciadora

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão chamou atenção do público ao reagir à uma fala recente de Paolla Oliveira sobre a filha. Em entrevista recente, ao ser questionada sobre a apresentadora do SBT ter assumido o novo posto de Rainha de Bateria da Grande Rio, a intérprete de Heleninha Roitman no remake de 'Vale Tudo' explicou que as duas possuíam 'valores diferentes'.

Neste domingo, 7, Margareth curtiu uma postagem alfinetando o comentário da atriz. Na publicação em questão, uma internauta saiu em defesa de Virginia: "Paolla, eu te amo… mas dá uma segurada no ‘valores diferentes’, porque na idade da Virginia você tava aprontando todas também e pegando o marido da Thaís Fersoza que a abandonou na lua de mel".

O que Paolla Oliveira disse sobre Virginia?

Recentemente, a atriz Paolla Oliveira comentou sobre seu posto de rainha da Grande Rio ser ocupado pela influenciadora digital Virginia Fonseca. Em entrevista ao Conversa Vai, Conversa Vem, do O Globo, a famosa expôs o que pensa e mais uma vez falou sobre passar a coroa sem problemas.

"Alguém tem que assumir. A Grande Rio tem anos de história escolhendo e tomando decisões. Não cabe a gente questionar e apontar. Eles sabem o que estão fazendo. Eu vou estar lá e vou passar a faixa pra ela", afirmou a loira sobre fazer o que deve ser feito sem levantar questões.

Em seguida, Paolla Oliveira acrescentou sobre não conhecer a ex-mulher de Zé Felipe na intimidade e serem diferentes. "Não conheço Virginia, sempre foi muito simpática comigo no mínimo de troca. Somos mulheres muito diferentes, isso é um fato. Temos valores diferentes, pensamentos diferentes", acrescentou a atriz.

"Apesar de que eu não conheço Virginia, não tive nenhum contato com a Virginia, só conheço a pessoa pública dela. Então as pessoas públicas são bastante diferentes. E posto isso, não acho que nenhuma opinião que eu vá dar falha no sentido de que vai ser só para criar um Fla x Flu entre rivalidades femininas. Pra quê? Eu acho que ela tem que brilhar", concluiu Paolla.

Por que Paolla Oliveira saiu da Grande Rio?

A atriz Paolla Oliveira abriu o coração ao falar sobre sua saída da Grande Rio após 7 anos sendo Rainha de Bateria da escola de samba. A decisão de se afastar do posto foi revelada pela artista em fevereiro deste ano e pegou a todos de surpresa.

Na época, Paolla contou que seu trabalho no remake de 'Vale Tudo', além de uma questão familiar da qual ela não entrou em detalhes, seriam os motivos de sua saída da escola carioca. Agora, em entrevista ao podcast 'Conversa vai, Conversa vem', do O Globo, a famosa revelou mais detalhes sobre a decisão.

De acordo com a intérprete de Heleninha Roitman, a saúde de seu pai, José Everaldo, foi o principal motivo de seu afastamento dos próximos Carnaval. O familiar da atriz recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal, mesma condição enfrentada pelo ator Bruce Willis há cerca de dois anos.

Paolla Oliveira ainda destacou que seu pai está bem, mas o diagnóstico traz novos desafios diariamente e, por isso, ela optou por se manter ainda mais presente. "Meu pai está bem, mas todo dia é um dia. Às vezes, temos demandas que são psicológicas e atrapalham nossa vida, mas precisamos saber que existem, precisa entender o que é vulnerável", declarou.

