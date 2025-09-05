Paolla Oliveira deixa escapar opinião sobre Virginia na Grande Rio: 'Diferentes'

Ex-rainha da Grande Rio, Paolla Oliveira deixa escapar opinião sobre Virginia Fonseca ocupar o seu lugar na escola; veja

A atriz Paolla Oliveira comentou sobre seu posto de rainha da Grande Rio ser ocupado pela influenciadora digital Virginia Fonseca. Em entrevista ao Conversa Vai, Conversa Vem, do O Globo, a famosa expôs o que pensa e mais uma vez falou sobre passar a coroa sem problemas.

"Alguém tem que assumir. A Grande Rio tem anos de história escolhendo e tomando decisões. Não cabe a gente questionar e apontar. Eles sabem o que estão fazendo. Eu vou estar lá e vou passar a faixa pra ela", afirmou a loira sobre fazer o que deve ser feito sem levantar questões.

Em seguida, Paolla Oliveira acrescentou sobre não conhecer a ex-mulher de Zé Felipe na intimidade e serem diferentes." Não conheço Virginia, sempre foi muito simpática comigo no mínimo de troca. Somos mulheres muito diferentes, isso é um fato. Temos valores diferentes, pensamentos diferentes ", acrescentou a atriz.

"Apesar de que eu não conheço Virginia, não tive nenhum contato com a Virginia, só conheço a pessoa pública dela. Então as pessoas públicas são bastante diferentes. E posto isso, não acho que nenhuma opinião que eu vá dar falha no sentido de que vai ser só para criar um Fla x Flu entre rivalidades femininas. Pra quê?", falou.

"Eu acho que ela tem que brilhar. O que eu desejo para ela, e seria para qualquer outra pessoa que assuma esse posto, que ela tenha amor, responsabilidade, dedicação com a comunidade como um todo, para além disso, com as mulheres", comentou.

"É um posto que simbolicamente representa as mulheres daquela comunidade. E tudo que eu conquistei até aqui foi olhando para essas mulheres, escutando essas mulheres, foi estando perto, dando voz de uma maneira, com os meus vídeos, com a maneira que eu tinha de fazer, era enaltecendo a mulher como um todo e dentro do samba, com as possibilidades que elas tinham de libertação como a gente falou. Eu acho que isso é que é importante", concluiu.

Por que Paolla Oliveira não será mais rainha de bateria no carnaval?

A atriz Paolla Oliveira contou no programa Fantástico, da Globo, os motivos para se despedir do posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2025. Depois de sete anos na agremiação, ela contou que tem dois motivos para sair do carnaval neste momento: a novela Vale Tudo e uma questão de saúde na família .

Paolla contou que quer se dedicar ao trabalho como Heleninha no remake da novela Vale Tudo, da Globo. Além disso, ela quer ter tempo para cuidar de uma questão familiar que envolve saúde, mas não revelou mais detalhes.

"Escolher entre paixões é muito difícil. Infelizmente, eu tenho que me despedir desse posto. Não é triste. O Posto é lindo demais. Vou me despedir do posto, mas jamais do carnaval, jamais da grande rio. É uma mudança de lugar, tem várias maneiras de curtir o carnaval. A escolha está sendo dificil, mas é isso. Eu não sei fazer nada um poucquinho, só sei fazer muito. Eu preciso pensar agora em redefinir a minha energia. É um trabalho que vai demandar de mim, que é a novela Vale Tudo. Eu sei que vai demandar de uma maneira diferente. E tenho uma questão familiar, de saúde. Eu acho que fazer escolhas na hora certa a gente tem que saber fazer. Vou cuidar dos meus, e acalmar o meu coração para depois eu não me arrepender, não ficar triste", afirmou.

Então, ela não descartou um retorno ao carnaval no futuro. "Não é uma despedida, quero que seja uma celebração. Eu vou riscar aquela avenida. Tem carnaval acontecendo. Conversei com todo mundo. Eu falei que não queria virar as costas. O carnaval mora em mim, a Grande Rio também. Agora, eu preciso me dedicar a outras coisas que também são frentes minhas", comentou.

