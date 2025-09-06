CARAS Brasil
  2. Por que Paolla Oliveira saiu da Grande Rio? Atriz revela verdadeiro motivo
Carnaval / Decisão

Por que Paolla Oliveira saiu da Grande Rio? Atriz revela verdadeiro motivo

A atriz Paolla Oliveira abriu o jogo ao falar sobre sua saída do posto de Rainha de Bateria da Grande Rio e revelou detalhes de sua decisão

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 06/09/2025, às 15h23

Paolla Oliveira
Paolla Oliveira - Foto: Reprodução / YouTube / Brazil News

A atriz Paolla Oliveira abriu o coração ao falar sobre sua saída da Grande Rio após 7 anos sendo Rainha de Bateria da escola de samba. A decisão de se afastar do posto foi revelada pela artista em fevereiro deste ano e pegou a todos de surpresa.

Na época, Paolla contou que seu trabalho no remake de 'Vale Tudo', além de uma questão familiar da qual ela não entrou em detalhes, seriam os motivos de sua saída da escola carioca. Agora, em entrevista ao podcast 'Conversa vai, Conversa vem', do O Globo, a famosa revelou mais detalhes sobre a decisão.

De acordo com a intérprete de Heleninha Roitman, a saúde de seu pai, José Everaldo, foi o principal motivo de seu afastamento dos próximos Carnaval. O familiar da atriz recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal, mesma condição enfrentada pelo ator Bruce Willishá cerca de dois anos.

Paolla Oliveira ainda destacou que seu pai está bem, mas o diagnóstico traz novos desafios diariamente e, por isso, ela optou por se manter ainda mais presente. "Meu pai está bem, mas todo dia é um dia. Às vezes, temos demandas que são psicológicas e atrapalham nossa vida, mas precisamos saber que existem, precisa entender o que é vulnerável", declarou ela.

"O Carnaval também dependia do meu comprometimento e emocionalmente, pois não me comprometo em nada que não possa fazer melhor do que imaginei. Diante de tudo, eu falei [para a Grande Rio] que não iria dar conta. E olhando agora, vejo que é bonito sair de um lugar de tanta importância, lindamente quando estava no auge. Foi simbólica", completou a atriz.

Vale lembrar que a influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca foi anunciada como nova Rainha de Bateria da Grande Rio e deve assumir o posto no Carnaval de 2026, substituindo Paolla Oliveira.

Paolla Oliveira com o pai, José Everaldo - Foto: Reprodução / Instagram
Paolla Oliveira - Foto: Reprodução / Instagram
Paolla Oliveira opina sobre Virginia na Grande Rio

Ao longo da entrevista ao 'Conversa Vai, Conversa Vem', Paolla Oliveira também comentou sobre seu posto de rainha da Grande Rio ser ocupado por Virginia Fonseca. A famosa expôs o que pensa e mais uma vez falou sobre passar a coroa sem problemas.

"Não conheço Virginia, sempre foi muito simpática comigo no mínimo de troca. Somos mulheres muito diferentes, isso é um fato. Temos valores diferentes, pensamentos diferentes. Apesar de que eu não conheço Virginia, não tive nenhum contato com a Virginia, só conheço a pessoa pública dela. Então as pessoas públicas são bastante diferentes. E posto isso, não acho que nenhuma opinião que eu vá dar falha no sentido de que vai ser só para criar um Fla x Flu entre rivalidades femininas. Pra quê?", falou.

"Eu acho que ela tem que brilhar. O que eu desejo para ela, e seria para qualquer outra pessoa que assuma esse posto, que ela tenha amor, responsabilidade, dedicação com a comunidade como um todo, para além disso, com as mulheres", completou a atriz.

Virginia Fonseca assume posto de Rainha de Bateria da Grande Rio após saída de Paolla Oliveira - Foto: Reprodução/Instagram
Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

