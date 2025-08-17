Mãe de Neymar Jr curte fotos do aniversário de Bruna Marquezine

Vários anos depois do filho, Neymar Jr, terminar o namoro com Bruna Marquezine, a mãe dele, Nadine Gonçalves, surpreende ao curtir fotos da atriz

Mãe do jogador de futebol Neymar Jr, a socialite Nadine Gonçalves agitou as redes sociais neste domingo, 17, ao curtir um post relacionado com a ex-namorada do filho, a atriz Bruna Marquezine. Muitos anos depois do fim do namoro entre Neymar e Bruna, ela promoveu uma interação inesperada.

Nadine curtiu um álbum de fotos do cantor Thiaguinho com fotos do show que fez no aniversário de Bruna Marquezine, que aconteceu na sexta-feira, 15, no Rio de Janeiro. Nas fotos, ele apareceu ao lado da atriz durante um ensaio fotográfico e também na celebração.

A curtida da ex-sogra da artista chamou a atenção dos internautas. "Bruna fez parte da família durante anos, e eles gastam dela. É normal curtirem", disse um fã. "Não é porque a Marquezine é ex que ela não possa ter amizade com a Marquezine", defendeu outro. "Povo tudo precisando de terapia, eu hein", comentou mais um.

O post de Thiaguinho

O cantor Thiaguinho marcou presença na festa de aniversário da atriz Bruna Marquezine, que celebrou seus 30 anos em um evento luxuoso na Ilha Fiscal, Rio de Janeiro. O evento aconteceu na noite de sexta-feira, 15, e contou com a presença de vários convidados famosos.

Neste sábado, 16, o artista compartilhou fotos inéditas com a aniversariante e do seu show no evento. Na legenda, ele falou sobre o carinho que tem pela amiga e até a chamou de ‘filha’.

"Minha “filha” fez 30 anos… E adivinha quem ela escolheu pra cantar na festa? O “Papai” aqui! Meu amor @brunamarquezine , você sabe o quanto me emociona estar presente nos momentos importantes da sua vida. Mas celebrar seus 30 anos cantando pra você foi especial demais… Um privilégio que vou guardar pra sempre no coração. A gente não se chama de Pai e Filha por acaso. É porque nosso amor é de verdade, é família de alma, daquelas que a vida escolhe pra gente. Tenho orgulho imenso da mulher que você se tornou: forte, doce, iluminada e com um talento que o mundo inteiro admira. Mas, acima de tudo, tenho orgulho da pessoa linda que você é por dentro. Te amo infinito, minha filha! Que nossa amizade e esse amor que nos une sigam eternos! Beijo apertado na família toda! Ontem minha voz foi só amor pra você", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago André (@thiaguinho)

O bolo de aniversário

A atriz Bruna Marquezine celebrou seu aniversário de 30 anos com uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro. A festa aconteceu na noite de sexta-feira, 15, e contou com a presença de vários convidados famosos. Inclusive, o bolo de aniversário chamou a atenção.

A festa foi decoração com estilo clássico e em tons de rosa nude e dourado. Em meio à decoração vintage, o bolo de aniversário seguiu o mesmo estilo. O doce foi feito em 4 camadas e decorado com bico de confeiteiro e cerejas. O bolo branco se destacou em meio à decoração em tons neutros.

Por sua vez, Bruna chamou a atenção com um dos seus looks para a festa de aniversário. Ao posar ao lado do bolo, ela surgiu com um vestido vermelho curtinho e meia-calça fina. Ela completou o visual com vários colares prateados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

VOTE NA ENQUETE: Qual famosa usou o melhor look na festa de aniversário de Bruna Marquezine?