Veja os looks dos famosos no leilão beneficente de Neymar Jr

Amigos famosos de Neymar Jr marcam presença no leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr em São Paulo

Na noite desta terça-feira, 10, o jogador de futebol Neymar Jr reuniu amigos e personalidades para a 5ª Edição do Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr. O evento aconteceu em São Paulo e contou com a presença de celebridades com looks de gala.

O evento visa arrecadar fundos para ajudar os projetos sociais que são apoiados pelo instituto, que prioriza ações com crianças, adolescentes e suas famílias.

Entre os presentes estavam Celso Portiolli, Neymar Pai, Rodrigo Faro, Ana Castela, Thierry e mais personalidades.

Neymar Pai e a namorada, Mariane Bernardi - Foto: Thiago e Caio Duran/BrazilNews

Celso Portiolli - Foto: Thiago e Caio Duran/BrazilNews

Ana Castela - Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Brazil News

Thierry - Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Brazil News

Helena, Rodrigo Faro e Vera Viel - Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Brazil News

Vera Viel - Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Brazil News

Os itens que serão leiloados no evento

O evento de Neymar Jr tem uma extensa relação de itens a serem arrematados no leilão beneficente. Confira abaixo: