Mãe de Emicida e Evandro Fióti morre aos 60 anos de idade

Mãe de Emicida e Evandro Fióti, Jacira Roque de Oliveira morreu aos 60 anos de idade nesta segunda-feira, 28. De acordo com o site UOL, ela estava internada em um hospital de São Paulo, mas a causa da morte não foi divulgada pela família.

A publicação ainda revelou que Jacira fazia hemodiálise há 25 anos e tinha sido diagnosticada com Lúpus.

Em sua trajetória, Jacira enfrentou desafios e dificuldades. Ela foi vítima de maus-tratos na infância, perdeu o marido jovem e viveu na pobreza. Ela se tornou artista da escrita na vida adulta e celebrava a cultura negra. Nas redes sociais, ela se definia como "Mestra do ofício, escritora periférica, formada em desenvolvimento humano".

Por enquanto, a família não se pronunciou sobre a morte dela.

Morte da mãe do apresentador Ratinho

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, está de luto neste sábado, 26. A mãe dele, Maria Talarico Massa, morreu aos 88 anos de idade. A causa da morte do falecimento ainda não foi divulgada pela família.

A morte dela foi anunciada publicamente por meio de um comunicado da equipe de Ratinho nas redes sociais.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Maria Talarico Massa, mãe do apresentador e empresário Carlos Roberto Massa, o Ratinho, fundador do Grupo Massa. Dona Maria, como era carinhosamente conhecida, parte deixando um legado de amor, fé e dedicação à família, com lembranças de muitos momentos felizes vividos por todos ao seu redor. A memória de Dona Maria seguirá viva em todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la e nos corações de todos que a amaram. Seu carinho e sua força serão lembrados para sempre. Grupo Massa", informaram.

