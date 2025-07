Filho de Julio Sérgio, ex-goleiro do Santos, morre aos 15 anos

Ex-goleiro do Santos, Julio Sérgio anunciou a morte do filho, Enzo, no domingo, 27; clube paulistano prestou homenagem

Ex-goleiro do Santos, Julio Sérgio Bertagnoli usou as redes sociais no domingo, 27, para dividir uma triste notícia com o público: a morte de seu filho, Enzo, de apenas 15 anos. O adolescente lutava contra um tumor cerebral.

O Santos, time onde Julio atuou por dois anos, prestou uma homenagem ao filho do ex-atleta e lamentou a partida precoce do jovem: " O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Enzo Bertagnoli, filho do nosso inesquecível goleiro Julio Sérgio, que honrou o Manto Sagrado entre os anos de 2002 e 2004 ", iniciou o clube paulistano.

" O querido Enzo nos deixou neste domingo, em decorrência de um câncer que vinha enfrentando. Muita força aos familiares e amigos do Enzo. Sintam-se abraçados neste momento tão difícil. A nação santista está com vocês! ", completaram.

Recentemente, Julio Sérgio publicou um vídeo junto com o menino onde aparece raspando a cabeça. Na época do registro, Enzo havia iniciado uma nova etapa de quimioterapia no tratamento contra o câncer.

" Tenho muita sorte de ser seu pai e orgulho da sua força, empatia, coragem e amor. Seu altruísmo e bondade são exemplos a serem seguidos por todos ", declarou o ex-goleiro do Santos, na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Sergio Bertagnoli (@juliosergio27)

Quem é Julio Sérgio?

Ex-goleiro do Santos, Julio Sergio Bertagnoli tem 46 anos atualmente e nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ele também atuou em times como Botafogo de Ribeirão Preto, Francana e Comercial.

Julio ficou na defesa do Santos de 2002 a 2004, onde chegou a conquistar dois títulos brasileiros. O ex-atleta chegou ao Roma em 2006 e terminou sua segunda passagem pelo clube em 2014. Ele se aposentou em 2014 com 182 jogos profissionais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Sergio Bertagnoli (@juliosergio27)

