Mãe do apresentador Ratinho morre aos 88 anos

Equipe do apresentador Ratinho confirma a morte de Maria Talarico Massa, mãe do comunicador: ‘Lembranças de muitos momentos felizes’

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, está de luto neste sábado, 26. A mãe dele, Maria Talarico Massa, morreu aos 88 anos de idade. A causa da morte do falecimento ainda não foi divulgada pela família.

A morte dela foi anunciada publicamente por meio de um comunicado da equipe de Ratinho nas redes sociais.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Maria Talarico Massa, mãe do apresentador e empresário Carlos Roberto Massa, o Ratinho, fundador do Grupo Massa. Dona Maria, como era carinhosamente conhecida, parte deixando um legado de amor, fé e dedicação à família, com lembranças de muitos momentos felizes vividos por todos ao seu redor. A memória de Dona Maria seguirá viva em todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la e nos corações de todos que a amaram. Seu carinho e sua força serão lembrados para sempre. Grupo Massa", informaram.

Em junho, Ratinho revelou que a mãe estava internada. Ele mostrou um vídeo com ela no hospital pouco antes da alta hospitalar.

