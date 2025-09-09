Mãe de Carlo Acutis manda recado emocionante para jovens do Brasil

Mãe de Carlo Acutis, o 'padroeiro da internet', enviou uma mensagem especial para os brasileiros; jovem foi canonizado no Vaticano

Em um momento de profunda conexão entre a fé e a era digital, a figura de Carlo Acutis, o primeiro santo da geração millennial, transcende fronteiras e inspira milhões de jovens ao redor do mundo. Em meio às celebrações de sua recente canonização, sua mãe, Antonia Salzano Acutis, tem se tornado a voz que ecoa o legado do filho, e enviou uma mensagem emocionante e poderosa diretamente aos jovens do Brasil, um país que ocupa um lugar especial na história do "padroeiro da internet".

Durante uma série de entrevistas e encontros, Antonia Salzano tem falado sobre o profundo amor que o Brasil tem por seu filho. A mãe de Carlo Acutis aproveitou o momento para deixar um recado especial aos jovens brasileiros.

" Olá para todo o Brasil! Eu amo muito o Brasil e os jovens do Brasil. Vocês são originais, não são fotocópias. Precisam saber que são chamados a serem santos, cada um de vocês. Sejam santos ", declarou Antonia em um vídeo publicado por um usuário brasileiro nas redes sociais.

A frase usada pela mãe de Carlo Acutis faz referência a uma fala que o próprio menino costumava repetir: " Todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias ". Vale lembrar que o Brasil, de certa forma, tem um papel fundamental na história do "padroeiro da internet".

O primeiro milagre que impulsionou o processo de beatificação e canonização do jovem ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Igreja reconheceu como milagrosa a cura de uma criança que sofria de uma doença congênita rara chamada pâncreas anular. A cura se deu após o menino tocar em uma relíquia de Carlo, uma de suas roupas, durante uma exposição na cidade.

Mãe do Carlo Acutis envia uma mensagem para a juventude brasileira. Sejam SANTOS pic.twitter.com/qCyDwWQ8O0 — Eddie©️🇧🇷🇺🇸 (@SantoRosario100) September 8, 2025

Quem Foi Carlo Acutis?

Nascido em Londres em 1991, Carlo Acutis cresceu em Milão e foi um adolescente como tantos outros de sua idade. Ele gostava de jogar futebol, usava calça jeans e tênis, e tinha um talento notável para a informática. Desde muito cedo, no entanto, ele demonstrou uma fé rara, que surpreendeu e inspirou sua família, inicialmente pouco praticante. Aos 7 anos, fez sua Primeira Comunhão e, a partir de então, passou a frequentar a missa diariamente e a dedicar-se à adoração eucarística.

Carlo via a Eucaristia como sua "autoestrada para o céu". Ele tinha uma paixão por computadores e percebeu o potencial da internet para a evangelização. Usando seus conhecimentos autodidatas, criou um site para catalogar os milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja Católica ao redor do mundo.

Esse trabalho se tornou uma exposição itinerante que viajou por mais de 10 mil paróquias e, depois de sua morte, foi traduzida para dezenas de idiomas. Por essa dedicação, ele foi apelidado de "padroeiro da internet" e de "influenciador de Deus", unindo o amor à tecnologia com a mais profunda devoção.

Carlo Acutis - Foto: Site Carlo Acutis

A História do milagre de Carlo Acutis no Brasil

A conexão de Carlo com o Brasil é especialmente forte. Em 2013, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um milagre atribuído à sua intercessão foi reconhecido, impulsionando sua causa de beatificação. A história gira em torno de Matheus Lins Vianna, um menino que, aos seis anos de idade, sofria de uma doença congênita rara e grave: o pâncreas anular.

A condição impedia que ele se alimentasse normalmente e causava fortes vômitos, comprometendo sua saúde e desenvolvimento. Durante uma bênção com uma relíquia de Carlo Acutis, o menino tocou na peça e sua saúde foi completamente restaurada, de forma instantânea e inexplicável pela medicina.

O caso foi minuciosamente investigado pelo Vaticano, com a análise de médicos, teólogos e especialistas. O reconhecimento oficial da cura como um milagre em 2020 abriu as portas para a beatificação de Carlo Acutis, que aconteceu em Assis, na Itália. O episódio ganhou grande repercussão e impulsionou a devoção ao jovem italiano no Brasil.

Carlo Acutis - Foto: Reprodução / X

A canonização de Carlo Acutis

A canonização foi celebrada em 7 de setembro de 2025, na Praça de São Pedro, no Vaticano, pelo Papa Leão XIV . A cerimônia, que inicialmente estava marcada para abril, foi adiada após a morte do Papa Francisco.

O evento foi um marco para a Igreja, que reconheceu a santidade de um jovem que usou a tecnologia, as redes sociais e a internet para evangelizar, mostrando que a fé pode ser vivida de forma plena e autêntica em tempos modernos.

