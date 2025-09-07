Milagres de Carlo Acutis: as histórias de cura que o levaram à canonização

Conheça as histórias de como duas curas impressionantes abriram o caminho para a santidade de Carlo Acutis, o 'padroeiro da internet'

Carlo Acutis não foi um santo como os outros. Enquanto muitos buscaram a santidade em mosteiros ou em missões distantes, ele fez da internet o seu campo de evangelização. Jovem, apaixonado por tecnologia e com uma fé inabalável, ele faleceu em 2006, aos 15 anos, vítima de uma leucemia fulminante.

Desde então, sua vida e legado têm inspirado milhões de pessoas ao redor do mundo. A história de como ele se tornou o primeiro santo da geração millennial, no entanto, passa diretamente pela comprovação de dois milagres impressionantes, reconhecidos pela Igreja Católica e essenciais para sua canonização, ocorrida em 7 de setembro, no Vaticano.

O primeiro milagre de Carlo Acutis

O primeiro milagre atribuído a Carlo Acutis, que permitiu sua beatificação, aconteceu no Brasil, mais especificamente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A história gira em torno de Matheus Lins Vianna, um menino que, em 2013, aos seis anos de idade, sofria de uma doença congênita rara e grave: o pâncreas anular. A condição impedia que ele se alimentasse normalmente e causava fortes vômitos, comprometendo sua saúde e desenvolvimento.

A família, buscando uma solução, levou o garoto à Capela de Nossa Senhora Aparecida, onde estava exposta um pedaço de uma camiseta usada por Carlo Acutis. O padre Marcelo Tenório, pároco da capela, incentivou os fiéis a fazerem seus pedidos de cura.

Foi nesse momento que Matheus, tocando na relíquia, fez um pedido simples, mas cheio de fé: "Quero parar de vomitar". Naquela mesma noite, o menino pediu para comer e, pela primeira vez em muito tempo, se alimentou sem passar mal. Nos dias que se seguiram, a melhora foi progressiva. A família o levou para fazer novos exames e, para a surpresa dos médicos, o pâncreas anular simplesmente havia desaparecido. A cura foi considerada completa, definitiva e, o mais importante para a Igreja, clinicamente inexplicável.

O caso foi minuciosamente investigado pelo Vaticano, com a análise de médicos, teólogos e especialistas. O reconhecimento oficial da cura como um milagre em 2020 abriu as portas para a beatificação de Carlo Acutis, que aconteceu em Assis, na Itália. O episódio ganhou grande repercussão e impulsionou a devoção ao jovem italiano no Brasil.

O segundo milagre de Carlo Acutis

Para que um beato seja canonizado e se torne santo, a Igreja exige o reconhecimento de um segundo milagre, que deve ocorrer após a beatificação. No caso de Carlo Acutis, esse segundo evento milagroso foi a cura de Valéria Valverde, uma estudante da Costa Rica.

Em 2022, Valéria sofreu um grave acidente de bicicleta em Florença, na Itália, resultando em um traumatismo craniano severo e a deixando em coma. A mãe da jovem, desesperada, viajou até a cidade de Assis e, no dia 8 de julho daquele ano, deixou um bilhete no túmulo de Carlo Acutis, rezando fervorosamente pela recuperação da filha.

A resposta veio de forma quase imediata. No mesmo dia em que a mãe de Valéria deixou o bilhete, a jovem começou a respirar sozinha. No dia seguinte, ela já conseguia mexer os braços e falava parcialmente. Em pouco tempo, a hemorragia cerebral desapareceu completamente, e ela saiu da UTI, contrariando todos os prognósticos médicos. Em apenas uma semana de fisioterapia, Valéria já estava de pé, sem nenhuma sequela cerebral.

O caso foi submetido à análise da Santa Sé, que o reconheceu oficialmente em maio de 2024 como o segundo milagre necessário para a canonização. O reconhecimento abriu o caminho para que Carlo Acutis, o "padroeiro da internet", fosse proclamado santo.

A canonização de Carlo Acutis

A canonização foi celebrada em 7 de setembro de 2025, na Praça de São Pedro, no Vaticano, pelo Papa Leão XIV. A cerimônia, que inicialmente estava marcada para abril, foi adiada após a morte do Papa Francisco.

O evento foi um marco para a Igreja, que reconheceu a santidade de um jovem que usou a tecnologia, as redes sociais e a internet para evangelizar, mostrando que a fé pode ser vivida de forma plena e autêntica em tempos modernos.

