Carlo Acutis: veja a reação da mãe ao ver o jovem ser canonizado no Vaticano

Considerado 'padroeiro da internet', Carlo Acutis foi canonizado neste domingo, 7, e se tornou o primeiro santo millennial

Mãe de Carlo Acutis, Antonia Salzano Acutis esteve na missa de canonização do filho, realizada neste domingo, 7, no Vaticano. O jovem, falecido aos 15 anos em 2006 e considerado 'padroeiro da internet', se tornou o primeiro santo da geração millennial.

A cerimônia, conduzida pelo Papa Leão XIV, emocionou os fiéis e internautas que acompanharam o momento marcante. A mãe de Carlo Acutis estava ao lado do marido, Andrea, e dos dois filhos mais novos, Francesa e Michele.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível notar a grande emoção de Antonia Acutis. Antes do rito oficial, ela falou sobre a intensidade da experiência em entrevista à Rádio Vaticano: " Estou feliz porque é certamente o ápice de um caminho que durou muitos anos, durante o qual recebemos tantas surpresas maravilhosas do Carlo. Todos os dias recebemos notícias de milagres e conversões ", declarou.

" O Carlo tem fiéis em todo o mundo — da China, do Japão, dos Estados Unidos, da América Latina. Estou feliz por eles. Acredito que o Carlo está tocando tantos corações, tantas vidas, com seu exemplo, com sua fé contagiante, e isso me deixa muito feliz ", completou a mãe de Carlo Acutis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vatican News em português (@vaticannewspt)

Quem é Carlo Acutis?

Carlo Acutis, conhecido como o 'padroeiro da internet', será o primeiro santo da geração millennial, termo que designa pessoas nascidas entre o início da década de 1980 e meados da década de 1990. Nascido em Londres em 3 de maio de 1991, Acutis passou a maior parte de sua vida em Milão, na Itália.

Desde cedo demonstrou forte devoção à fé católica e à Virgem Maria. "Desde pequeno, sobretudo depois da primeira comunhão, nunca faltou ao encontro diário com a Santa Missa e o Rosário, seguidos de um momento de adoração eucarística", declarou sua mãe, Antonia Acutis, à agência de notícias católica ACI.

Acutis também tinha grande interesse por tecnologia e ciência da computação, desenvolvendo habilidades acima da média para sua idade. Ele uniu essa paixão à fé ao criar um site para catalogar milagres relatados e evangelizar, o que lhe rendeu o título de 'padroeiro da internet'.

"Ele era um especialista em computação, lia livros de engenharia da computação e deixava todos maravilhados, mas colocava seu dom a serviço dos outros e o usava para ajudar seus amigos”, declarou a mãe. O bispo de Assis, Dom Domenico Sorrentino, afirmou ao site de notícias do Vaticano: "Este rapaz foi realmente genial e muitos aspectos da sua vida representam para nós um incentivo".

Carlo Acutis - Foto: Site Carlo Acutis

Qual a causa da morte de Carlo Acutis?

Carlo Acutis morreu de leucemia aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006, data de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Seu corpo está exposto no Santuário do Despojamento, em Assis, em bom estado de conservação; o Vaticano informa que seus restos mortais foram “recompostos”, sem detalhar o processo.

Carlos foi beatificado em 10 de outubro de 2020, após a Igreja reconhecer seu primeiro milagre: a cura de uma criança brasileira em Campo Grande (MS), em 2010, que havia tocado uma roupa com suposto sangue de Acutis.

O padre Marcelo Tenório, da Paróquia São Sebastião, relatou que o garoto apresentava problemas graves de saúde e se recuperou logo após o contato com a vestimenta. No ano passado, um segundo milagre atribuído a Acutis foi reconhecido: a cura de uma jovem da Costa Rica, vítima de acidente de bicicleta em 2022.

Leia também: Carlo Acutis: O “Santo da Internet” e o milagre que o conecta ao Brasil