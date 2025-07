Ana Castela aparece após chorar em show: 'Tentando criar cabeça mais forte'

Após desabafo em show, Ana Castela publica stories agradecendo o apoio dos fãs e fala sobre os desafios da exposição nas redes sociais

Depois de chorar durante um show em Minas Gerais no sábado, 5, Ana Castela usou as redes sociais nesta segunda-feira, 7, para se pronunciar sobre o que aconteceu. Em uma sequência de Stories publicados nas redes sociais, a cantora agradeceu o carinho dos fãs.

Ela também falou sobre o momento delicado que está enfrentando. "Passando aqui pra agradecer por todas as mensagens de carinho que eu venho recebendo, por todas as fotos que vocês postaram, foram todas lindas. Obrigado do fundo do meu coração", disse Ana, visivelmente agradecida pelo apoio.

"Não é fácil", desabafa cantora

Ainda nos Stories, Ana explicou que está tentando lidar com as pressões da fama e com a exposição nas redes sociais: "Eu confesso pra vocês que eu realmente não tava passando por uns dias muito legais."

"Eu ainda tô tentando criar uma cabeça mais forte pra isso, aprendendo a lidar com esse mundo da internet, porque é difícil. E não é fácil só pra mim, eu acho que não é fácil pra ninguém mesmo que tá nesse meio", afirmou.

A cantora mencionou que recebeu conselhos de outros artistas que também passaram pelo mesmo. Além disso, ela aproveitou para agradecer os presentes, as orações e o carinho dos fã-clubes: “Muito obrigada mesmo por tudo. Quando vocês precisarem de mim, estou aqui."

Ao final, ainda revelou que passou a usar óculos: “Toda hora fico assim, ó, pra ver se muda. E muda, viu? Tô meio cega”.

Fãs demonstram apoio após desabafo em show

Durante a apresentação no final de semana, a artista desabafou no palco: "Estão me pegando para Cristo. Eu não estou mais aguentando. Mas o meu Deus é maior, eu sei da minha verdade, sei de tudo. Às vezes, dá vontade de [...] ir embora, mas não vou não. Ainda tenho gente pra fazer feliz", afirmou.

O episódio aconteceu após uma crítica pública do prefeito de Jiquié (BA), que reclamou da postura da cantora em um show na cidade. Segundo ele, Ana teria se recusado a tirar fotos com crianças.

