Luisa Arraes surge em momento romântico com o namorado, filho de Cássia Eller

A atriz Luisa Arraes se declarou ao namorado, o cantor Francisco Eller, mais conhecido como Chico Chico, logo após o artista compartilhar em suas redes sociais uma nova foto do casal. Os dois, que são vistos juntos desde 2024, assumiram a relação em abril deste ano.

No registro compartilhado por Chico, o casal aparece em clima de romance deitado em um sofá vermelho. Na imagem, é possível notar o filho de Cássia Eller (1962-2001) admirando a companheira, que foi clicada em um momento sorridente e descontraído pelas câmeras.

Apesar do cantor não ter escrito nada na legenda da postagem, Luisa Arraes fez questão de deixar uma mensagem carinhosa ao amado: " Meu amor da minha vida ", declarou a atriz nos comentários da publicação. Além da famosa, outros internautas também escreveram recados especiais ao casal.

"Que lindinho o olhar dele pra ela! Fofura de menino!", escreveu uma seguidora. "Que foto linda, meu amigo. Você todo apaixonado olhando para Luisa. Tenho um carinho imenso por vocês dois", disse outra. "Projeto de vida: namorar alguém que me olhe como Chico olha para a Luisa", comentou uma terceira.

Vale lembrar que Luisa Arraes e Chico Chico foram flagrados aos beijos pela primeira vez em fevereiro de 2024. Em setembro do mesmo, os dois voltaram a ser vistos juntos durante um passeio de bicicleta na orla da praia. Já em abril de 2025, os dois visitaram a Feira Autônoma Vascaína, que aconteceu no Centro do Rio de Janeiro.

Confira a foto de Luisa Arraes e Chico Chico:

Luisa Arraes e Chico Chico - Foto: Reprodução / Instagram

Luisa Arraes faz rara aparição com os pais

A atriz Luisa Arraes, que interpretou a Blandina na novela No Riacho Fundo, da Globo, surpreendeu ao compartilhar uma foto rara ao lado dos pais. Ela é discreta com sua vida pessoal e quase não aparece na internet com sua família. Porém, a estrela é fruto de uma família de famosos.

Em um post no Instagram, Luisa mostrou a foto de um jantar com seu pai, o cineasta Guel Arraes, e sua mãe, a atriz Virginia Cavendish. Os três apareceram se divertindo no momento em família e ela contou uma curiosidade sobre seu pai. "Meu pai está numa fase ‘movimento-contra-fotos-posadas-que-não-reproduzem-o-sentimento-da-vida’ e essa foi a maneira que encontrei de estar descontraída E enquadrá-los ao mesmo tempo", disse ela na legenda. Veja a publicação!

