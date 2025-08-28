Lucas Guimarães afirma que ainda mantém contato com Carlinhos Maia

Lucas Guimarães, apresentador do SBT, fala sobre relacionamento com o influenciador Carlinhos Maia após o fim do casamento

Nesta quarta-feira, 27, Lucas Guimarães participou das gravações do DVD de Priscila Senna, em Recife. O apresentador e influenciador, que virou tópico nas redes sociais após o fim do casamento, comentou sobre o término com Carlinhos Maia. Ele afirmou, que apesar da separação, ainda mantém contato com o influenciador, mas de maneira diferente.

“A gente não perde contato. É claro que precisamos dar espaço um para o outro, mas a conversa de agora é diferente: não tem mais cobranças, é uma conversa de carinho e apoio. Sempre tem um ‘tá tudo bem?’, ‘precisa de alguma coisa?’, ‘parabéns por isso, parabéns por aquilo’. O contato permanece”, contou Lucas em entrevista ao Portal Leo Dias.

O apresentador do programa Eita Lucas! chegou a comentar sobre o Rancho do Maia, um reality show digital criado por Carlinhos Maia que reúne artistas, em Alagoas. O influenciador ressaltou que mesmo ocupado, não consegue se desprender do Rancho.

“Tô trabalhando muito, mas sempre de olho no rancho e no meu trabalho, porque não tem como me desligar. Eu faço parte de tudo aquilo, fico feliz com cada detalhe, com cada artista que vai lá, com cada gente que brilha naquele projeto. É um projeto grandioso, que muda vidas. Me entristece quando algumas pessoas chegam querendo sugar, quando na verdade é um lugar abençoado e próspero”, afirmou ele.

Lucas Guimarães conta sobre nova fase solteiro

Após fim do casamento com Carlinhos Maia, Lucas Guimarães utilizou suas redes sociais nas últimas semanas e comentou sobre sua fase de solteiro. Ele destacou que não se via em um novo relacionamento tão cedo e que estava com preguiça de paquerar.

“Eu tô trabalhando tanto que tô com preguiça até de paquerar. Recebo várias mensagens de homem, mulher, menino, menina, menine… mas quando vejo, penso: ‘Vou nada. Começar uma conversa agora? Tô com preguiça’. Aí tem um monte de gente que manda mensagem, isso, aquilo… O tempo que eu tenho é pra descansar e amanhã já acordo tendo que trabalhar. Tem como não, eu não tenho tempo nem de paquerar”, contou o apresentador em seus stories.

“E outro povo fica falando bem assim: ‘Bora, reaja! Vai, se joga! Vai não sei pra onde’! Gente, eu não tenho alma de quenga não, viu? Nada contra quem é — cada um faz da sua vida, do seu furor e das suas partes íntimas o que quiser —, mas minha parada é outra. Então, vocês ficam querendo que eu reaja de uma forma que eu não sou… Não sou santo! Mas não queiram fazer de mim uma coisa que eu não sou, não. No momento certo, enfim, o que eu tiver de fazer, eu vou fazer. E eu vou viajar também, que eu vou ter umas eras no início de setembro. E daí, enfim, viver uma vida louca, meter o doidão, to nem ai”, completou ele.

