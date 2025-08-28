CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Lucas Guimarães afirma que ainda mantém contato com Carlinhos Maia
Atualidades / Relacionamentos

Lucas Guimarães afirma que ainda mantém contato com Carlinhos Maia

Lucas Guimarães, apresentador do SBT, fala sobre relacionamento com o influenciador Carlinhos Maia após o fim do casamento

Giovanna F Campos
por Giovanna F Campos
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 18h46

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Lucas Guimarães
Lucas Guimarães - Foto: Reprodução / Instagram

Nesta quarta-feira, 27, Lucas Guimarães participou das gravações do DVD de Priscila Senna, em Recife. O apresentador e influenciador, que virou tópico nas redes sociais após o fim do casamento, comentou sobre o término com Carlinhos Maia. Ele afirmou, que apesar da separação, ainda mantém contato com o influenciador, mas de maneira diferente.

A gente não perde contato. É claro que precisamos dar espaço um para o outro, mas a conversa de agora é diferente: não tem mais cobranças, é uma conversa de carinho e apoio. Sempre tem um ‘tá tudo bem?’, ‘precisa de alguma coisa?’, ‘parabéns por isso, parabéns por aquilo’. O contato permanece”, contou Lucas em entrevista ao Portal Leo Dias.

O apresentador do programa Eita Lucas! chegou a comentar sobre o Rancho do Maia, um reality show digital criado por Carlinhos Maia que reúne artistas, em Alagoas. O influenciador ressaltou que mesmo ocupado, não consegue se desprender do Rancho.

Tô trabalhando muito, mas sempre de olho no rancho e no meu trabalho, porque não tem como me desligar. Eu faço parte de tudo aquilo, fico feliz com cada detalhe, com cada artista que vai lá, com cada gente que brilha naquele projeto. É um projeto grandioso, que muda vidas. Me entristece quando algumas pessoas chegam querendo sugar, quando na verdade é um lugar abençoado e próspero”, afirmou ele.

Lucas Guimarães conta sobre nova fase solteiro

Após fim do casamento com Carlinhos Maia, Lucas Guimarães utilizou suas redes sociais nas últimas semanas e comentou sobre sua fase de solteiro. Ele destacou que não se via em um novo relacionamento tão cedo e que estava com preguiça de paquerar.

Eu tô trabalhando tanto que tô com preguiça até de paquerar. Recebo várias mensagens de homem, mulher, menino, menina, menine… mas quando vejo, penso: ‘Vou nada. Começar uma conversa agora? Tô com preguiça’. Aí tem um monte de gente que manda mensagem, isso, aquilo… O tempo que eu tenho é pra descansar e amanhã já acordo tendo que trabalhar. Tem como não, eu não tenho tempo nem de paquerar”, contou o apresentador em seus stories.

E outro povo fica falando bem assim: ‘Bora, reaja! Vai, se joga! Vai não sei pra onde’! Gente, eu não tenho alma de quenga não, viu? Nada contra quem é — cada um faz da sua vida, do seu furor e das suas partes íntimas o que quiser —, mas minha parada é outra. Então, vocês ficam querendo que eu reaja de uma forma que eu não sou… Não sou santo! Mas não queiram fazer de mim uma coisa que eu não sou, não. No momento certo, enfim, o que eu tiver de fazer, eu vou fazer. E eu vou viajar também, que eu vou ter umas eras no início de setembro. E daí, enfim, viver uma vida louca, meter o doidão, to nem ai”, completou ele.

Leia também: Tarólogo prevê mudança radical para Carlinhos Maia: ‘Pode ir embora’

Giovanna F Campos

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

casamentoterminoCarlinhos MaiaLucas Guimarães

Leia também

Eita!

Dado Dolabella - Foto: Reprodução / Instagram

Dado Dolabella se pronuncia em post sobre suposta agressão a Luan Pereira

Que susto

Bárbara Evans - Foto: Reprodução / Instagram

Bárbara Evans exibe momento da queda da filha, que foi socorrida às pressas

Família linda!

Lucy Ramos posta foto em família - Foto: Reprodução/Instagram

Lucy Ramos encanta ao compartilhar fotos com o marido e a filha: 'Lindos'

Treta!

Blake Lively e o casal Taylor Swift e Travis Kelce - Foto: Reprodução / Instagram

Blake Lively não será convidada para o casamento de Taylor; entenda a briga

Família!

Luan Santana posta foto com a mulher e a filha - Foto: Reprodução/Instagram

Luan Santana posta clique encantador com a mulher e a filha: 'Família linda'

Luxo

Ivete Sangalo - Foto: Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo fica hospedada em mesmo quarto que Odete Roitman

Últimas notícias

Ernesto (Eriberto Leão)Êta Mundo Melhor!: Ernesto arma plano ousado contra Candinho e choca Zulma
Edu Gudes e famíliaEdu Guedes revela como teve forças para enfrentar dignóstico de câncer
Bárbara EvansBárbara Evans exibe momento da queda da filha, que foi socorrida às pressas
Anna Melo revela experiências na série Paulo, o ApostoloAtriz Anna Melo fala sobre fé nos bastidores da Record e revela impacto: 'Transformador'
Lucy Ramos posta foto em famíliaLucy Ramos encanta ao compartilhar fotos com o marido e a filha: 'Lindos'
FaustãoPós-operatório de Faustão: Médico explica o que esperar após transplante de fígado
Blake Lively e o casal Taylor Swift e Travis KelceBlake Lively não será convidada para o casamento de Taylor; entenda a briga
Otaviano Costa e Flávia Alessanda saem do hospitalOtaviano Costa esclarece motivo de ausência em Melhor da Noite
Luan Santana posta foto com a mulher e a filhaLuan Santana posta clique encantador com a mulher e a filha: 'Família linda'
Maiara e MaraisaMaiara e Maraisa comentam sobre novo projeto 'Coração Acelerado'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade