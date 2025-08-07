Tarólogo prevê mudança radical para Carlinhos Maia: ‘Pode ir embora’

Em previsão exclusiva para a CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto revela o que as cartas dizem sobre o influenciador Carlinhos Maia

O influenciador digital Carlinhos Maia virou manchete na internet nas últimas semanas por causa do fim do casamento com Lucas Guimarães. Agora, o tarólogo, sensitivo e astrólogo Val Couto fez previsões exclusivas para o futuro do rapaz.

Em contato exclusivo com a CARAS Brasil, o vidente abriu um jogo de cartas de tarot e falou sobre os pontos de alerta na vida de Carlinhos Maia. "Durante muitos anos, eu venho alertando Carlinhos Maia que ele precisa tomar muito cuidado. Existe algo ligado a ele, existe algo dentro da espiritualidade... Alguém que coloca algo na vida do Carlinhos por inveja, pura inveja. Ele vai passar por um apuro muito grande no lado do financeiro. Eu vejo uma perca financeira muito grande que está vindo por caminhos ligado a ele", declarou.

Inclusive, o sensitivo disse que previu uma mudança radical na vida do influencer. "Outra coisa que eu vejo aqui é que o Carlinhos Maia, futuramente, pode pensar de ir embora do Brasil. Eu vejo e as cartas me mostram que ele pode vir a deixar o Brasil. Algum acontecimento que vai acontecer aqui e que pode fazer o influenciador ir embora", afirmou.

Por fim, o tarólogo revelou se existe chance de reconciliação entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. "Existe volta entre eles. Eu vejo que essa separação é temporária. Tá na moda os influenciadores agora se separarem, né? Causar na mídia. Mas eu vejo a volta entre o Carlinhos Maia e o Lucas Guimarães e as cartas dão certeza absoluta disso, tá? Porém, o Carlinhos precisa tomar muito cuidado com as pessoas que ele coloca dentro da casa dele, porque existe cortes espirituais, pessoas que trabalham no anonimato para trazer destruição para a vida do Carlinhos. Ele precisa tomar muito cuidado", comentou.

Passo a passo do anúncio e os rumores sobre a separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães:

Anúncio oficial – Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram oficialmente o fim do casamento nas redes sociais no sábado, 26 de julho. Tempo juntos – Eles estiveram juntos por 15 anos, compartilhando sonhos, alegrias, tristezas e amor. Comunicado conjunto – O comunicado explicava que, embora se amassem, decidiram seguir caminhos separados. Gratidão pelo relacionamento – A separação foi descrita como um passo em paz, com gratidão pelo amor que os uniu. Decisão madura – O casal afirmou que a decisão não foi tomada de última hora e que, após uma separação anterior, entenderam que precisavam de mais tempo para reavaliar a relação. Pedido de respeito – Eles pediram que o público respeitasse seu espaço e evitasse maldades, picuinhas e notícias falsas. Motivo da separação – Rumores surgiram sobre o motivo do término, apontando que Carlinhos Maia teria descoberto sua bissexualidade ao se interessar por uma mulher chamada Duda. Relação com Duda – Carlinhos e Duda, influenciadora digital, já haviam feito lives juntos, mas a publicação esclareceu que não houve traição. Distância entre o casal – Outro fator que teria contribuído para a separação foi a distância emocional entre Carlinhos e Lucas.

Foto de Carlinhos Maia com Duda

O influenciador digital Carlinhos Maia surgiu em uma nova foto ao lado da influencer Duda Luvisneck, que foi apontada como pivô em sua separação de Lucas Guimarães. Na noite deste domingo, ela compartilhou uma selfie dos dois juntos durante o passeio, mas não revelou detalhes sobre o encontro deles.

Depois do anúncio oficial do fim do relacionamento dos dois, os rumores sobre o motivo do término começaram a circular na web. De acordo com o Portal Leo Dias, Carlinhos Maia teria descoberto que é bissexual. Segundo a reportagem do portal do colunista Leo Dias, Carlinhos Maia fez a descoberta sobre sua bissexualidade ao ficar interessado em uma mulher. Inclusive, essa mulher seria a influenciadora Duda, que é o apelido de Eduarda Luvisneck.

Carlinhos e Duda já fizeram lives juntos nas redes sociais e teriam se aproximado nos últimos tempos. Porém, a publicação garantiu que não aconteceu qualquer tipo de traição e Carlinhos está apenas em uma fase de descobrir sua sexualidade.