Novo affair? Lucas Guimarães reage sobre fase solteiro após fim do casamento

Ex-marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães falou sobre as paqueras ao ficar solteiro depois da separação

O apresentador e influenciador digital Lucas Guimarães está solteiro depois do fim do casamento com Carlinhos Maia e confessou que não pensa em engatar um novo romance tão cedo. Em um desabafo na madrugada desta terça-feira, 12, ele contou que está com preguiça de paquerar para viver um novo affair.

"Eu tô trabalhando tanto que tô com preguiça até de paquerar. Recebo várias mensagens de homem, mulher, menino, menina, menine… mas quando vejo, penso: ‘Vou nada. Começar uma conversa agora? Tô com preguiça’. Aí tem um monte de gente que manda mensagem, isso, aquilo… O tempo que eu tenho é pra descansar e amanhã já acordo tendo que trabalhar. Tem como não, eu não tenho tempo nem de paquerar", disse ele.

E completou: "E outro povo fica falando bem assim: ‘Bora, reaja! Vai, se joga! Vai não sei pra onde’! Gente, eu não tenho alma de quenga não, viu? Nada contra quem é — cada um faz da sua vida, do seu furor e das suas partes íntimas o que quiser —, mas minha parada é outra. Então, vocês ficam querendo que eu reaja de uma forma que eu não sou… Não sou santo! Mas não queiram fazer de mim uma coisa que eu não sou, não. No momento certo, enfim, o que eu tiver de fazer, eu vou fazer. E eu vou viajar também, que eu vou ter umas eras no início de setembro. E daí, enfim, viver uma vida louca, meter o doidão, to nem ai".

Separação não teve divisão de bens

O influenciador digital Carlinhos Maia surpreendeu ao revelar uma informação inédita sobre o fim do casamento com Lucas Guimarães. Em um depoimento nas redes sociais, ele contou que os dois se casaram com separação de bens, ou seja, eles não vão precisar passar pela divisão dos bens durante o divórcio .

Na separação de bens, cada um sai do casamento com o que conquistou em seu nome ao longo da vida conjugal. Carlinhos informou que vai continuar sendo o dono de sua mansão luxuosa na Grande São Paulo e Lucas vai se mudar para um apartamento na capital paulista. "Outra pergunta que me fazem, uns por preocupação, outros por curiosidade ou só para querer ver guerra: ‘Carlinhos, todos os imóveis são seus? Não são do casal?’. Presta atenção! O Lucas não é pobre, não, meus amores. O Lucas ganha milhões de reais e a gente sempre foi muito claro nas nossas coisas. A gente casou com separação de bens e nunca falamos sobre isso, mas no papel é assim. Agora, na vida real, vou estar aqui para tudo que ele quiser ", disse ele.

E completou: "Vocês sabem que eu sempre gostei dessa coisa de casa, decorei a casa, e o Lucas nunca foi dessa vibe. Lucas é artista, mais artista do que eu. Essa casa, o meu apartamento em Maceió, era o meu maior sonho. Um sonho meu, e eu coloquei todo o meu dinheiro ali. Eu sou um comunicador, e a minha forma de não me entristecer 100% é me jogar no meu trabalho. E qual é o meu trabalho? Criar conteúdo para vocês, entendeu? E dentro desse conteúdo vêm as fases da minha vida. O Lucas vai aparecer sempre que ele quiser e estiver".

Passo a passo do anúncio e os rumores sobre a separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães:

Anúncio oficial – Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram oficialmente o fim do casamento nas redes sociais no sábado, 26 de julho. Tempo juntos – Eles estiveram juntos por 15 anos, compartilhando sonhos, alegrias, tristezas e amor. Comunicado conjunto – O comunicado explicava que, embora se amassem, decidiram seguir caminhos separados. Gratidão pelo relacionamento – A separação foi descrita como um passo em paz, com gratidão pelo amor que os uniu. Decisão madura – O casal afirmou que a decisão não foi tomada de última hora e que, após uma separação anterior, entenderam que precisavam de mais tempo para reavaliar a relação. Pedido de respeito – Eles pediram que o público respeitasse seu espaço e evitasse maldades, picuinhas e notícias falsas. Motivo da separação – Rumores surgiram sobre o motivo do término, apontando que Carlinhos Maia teria descoberto sua bissexualidade ao se interessar por uma mulher chamada Duda. Relação com Duda – Carlinhos e Duda, influenciadora digital, já haviam feito lives juntos, mas a publicação esclareceu que não houve traição. Distância entre o casal – Outro fator que teria contribuído para a separação foi a distância emocional entre Carlinhos e Lucas.

