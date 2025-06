Luana Xavier resgata vídeo com Juliana Marins e lamenta: 'Infelizmente'

A atriz Luana Xavier lamentou a partida de Juliana Marins, que foi encontrada morta no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia

A atriz Luana Xavier usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, para lamentar a partida da jovem Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada morta no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia. Em um vídeo compartilhado, as duas aparecem rindo após um dia de trabalho juntas.

"Ouçam a gargalhada gostosa da Juliana Marins, essa menina tão alegre, aberta para a vida, disposta a desbravar o mundo, mas que infelizmente deixou esse plano tão jovem. Eu deixo aqui todo o meu carinho para essa família, para que possam enfrentar esse luto da forma mais amena, se é que isso é possível", ela escreveu na legenda.

E complementou: "Todo o meu amor para vocês e minhas orações para que a Ju tenha uma passagem tranquila! Foi massa trabalhar com você, Juliana. E a sua luz foi capaz de unir pessoas do mundo inteiro que clamaram com muito afeto pelo seu retorno. Siga na luz!", escreveu Luana na legenda.

Vale lembrar que a jovem estava fazendo uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, quando tropeçou e acabou caindo. Segundo a família, ela estava "escorregando" pelo penhasco e desamparada por mais de 70 horas até então.

Quem era Juliana Marins?

Natural de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Juliana Marins estava fazendo um mochilão pela Ásia desde fevereiro. Durante a viagem, já havia passado por países como Filipinas, Vietnã e Tailândia. Formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela também atuava profissionalmente como dançarina de pole dance.

O anúncio da morte de Juliana Marins

A notícia foi compartilhada por meio de um comunicado nas redes sociais. “Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido”, diz o texto.

