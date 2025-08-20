Luana Piovani relata surpresa com pergunta inusitada de 'fã' em fila de banco

A atriz Luana Piovani contou que foi abordada por 'fã' com uma pergunta inusitada durante fila de espera: 'A vida inteira'

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para dividir com o público uma situação bastante inusitada vivenciada por ela. Em uma sequência de vídeos, a artista contou que foi surpreendida por um 'fã' enquanto resolvia problemas pessoais em um banco.

De acordo com Luana, que descreveu o momento como 'engraçado', tudo aconteceu em uma fila, durante a espera para ser atendida. " Sabe aquele momento onde ninguém fala nada? As pessoas não conseguem aguentar o silêncio, né? O silêncio às vezes incomoda ", iniciou ela.

" E aí, naquele silêncio, o rapaz do banco olhou pra mim e falou: 'e a senhora, não tem feito mais nada?' [Isso é algo] que todo ator escuta a vida inteira ", continuou a atriz, relembrando o momento. Em seguida, a famosa refletiu sobre a mesma pergunta não ser feita para outros profissionais.

" Será que eles perguntam isso para o marceneiro? Será que eles perguntam isso para o pedreiro? Porque as pessoas que trabalham e terminam, que não é um trabalho constante, o qual você tem que ficar 20 anos indo ao escritório, das 9h às 6h…", declarou ela.

Por fim, Luana Piovani revelou como o diálogo com o 'fã' prosseguiu após a pergunta: " Eu falei, tô trabalhando em Lisboa. Ele: 'tá fazendo televisão ou não?' Eu falei: 'não, televisão não. Tô fazendo um espetáculo' ", concluiu a atriz.

Vale lembrar que o último trabalho de Luana nas telinhas foi em 'Sangue Oculto', exibida na emissora portuguesa SIC. No Brasil, a artista atuou em novelas como 'Sex Appeal' (1993), 'Vira Lata' (1994), 'Malhação' (1997), 'Suave Veneno' (1999), 'Guerra dos Sexos' (2012), entre outras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Brasil (@tvbrasil)

Luana Piovani comenta relação com o filho mais velho

Recentemente, Luana Piovani abriu o coração ao falar sobre a maternidade. Mãe de Dom, de 13 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 9, frutos de seu antigo casamento com o surfista Pedro Scooby, a artista contou que sua relação com o primogênito do ex-casal não era um mar de rosas.

Em participação no quadro 'Pode Perguntar', do 'Fantástico', da TV Globo, Luana disse acreditar que a rebeldia do filho era motivada pelo desejo de morar com o pai no Brasil. Até então, Dom residia com a atriz em Portugal junto com os dois irmãos.

O menino se mudou para o Rio de Janeiro em 2024 e passou a morar junto com Scooby, a madrasta Cintia Dicker, e a irmã caçula, Aurora. "O meu filho não me respeitava, não respeitava minhas ordens. Ele me peitava. Eu não aceito ser maltratada por ninguém. Namorado, patrão, pai, mãe, irmão… nem filho!", declarou Luana; confira mais detalhes!

Leia também: Luana Piovani elogia postura de Pedro Scooby em criação do filho: 'Se tornou'