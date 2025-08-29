Luan Pereira choca ao mostrar antes e depois do corpo: 'Mudou muita coisa?'

O cantor Luan Pereira impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma fotos com a evolução de seu corpo; confira!

Luan Pereira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 29, ao compartilhar fotos exibindo o antes e depois do seu corpo.

Nos Stories do Instagram, o artista mostrou a evolução de seu físico após se dedicar a rotina de exercícios. Na primeira imagem, Luan está na academia, exibindo seus músculos. Já na segunda, ele aparece sem camisa e de bermuda, e seu corpo está bem magro. "Mudou muita coisa?", questionou.

Vale lembrar que o cantor está no elenco da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. Recentemente, ele revelou que, antes de ficar bastante famoso, em 2019, quando estava com 15 anos, chegou a enviar uma mensagem para Luciano Huck na rede social.

Em seu perfil oficial, Luan fez uma postagem mostrando o que escreveu para o apresentador na época e falou para os internautas sobre não desistir do que se deseja. "Nunca desista, nunca, nunca, nunca, no maior programa da maior audiência do Brasil", disse ele.

Na mensagem, Luan Pereira escreveu o seguinte para o esposo de Angélica: "15 anos, cantor e compositor, tudo sobre meu trabalho inteiro está aí na minha página do insta, e estou aqui, tentando fazer com que me note. E me dê essa oportunidade de não somente em um programa e etc, mas até para você mesmo, apresentar um pouquinho do que papai do céu me proporcionou fazer, valeu. Imagino que seja bem difícil essa mensagem ser lida etc, mas tentemos!", falou na época.

Luan Pereira antes e depois do corpo - Foto: Instagram

Luan Pereira se manifesta após rumores de romance com influenciadora

O cantor Luan Pereira usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para comentar os rumores de um possível relacionamento com a modelo e influenciadora Victória Miranda. Em vídeo, ele explicou que, embora estejam se conhecendo, ainda não assumiram nada oficialmente.

"Vamos falar de mais fofoca. Eu vi meu nome circulando e tão falando por aí que eu tô namorando. Vou ser direto: não estamos namorando, estamos nos conhecendo. Os relacionamentos devem ser construídos com conexões; você precisa se divertir, conhecer a pessoa para, enfim, assumir o compromisso. Estou conhecendo uma pessoa maravilhosa, mas não estamos namorando ainda", declarou Luan.

Os rumores começaram após Victória publicar fotos segurando um buquê de rosas-vermelhas. As flores foram enviadas por Luan, que comentou a postagem com emojis de rosas, prontamente respondidos por ela com corações. Além disso, o sertanejo vem interagindo com frequência no perfil da influenciadora, com curtidas, elogios e mensagens.

