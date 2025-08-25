Luan Pereira revela mensagem que mandou para Luciano Huck antes da fama

Em 2019, Luan Pereira revela que mandou mensagem para Luciano Huck para tentar ser notado pelo apresentador; veja o que ele disse

O cantor Luan Pereira revelou que, antes de ficar bastante famoso, em 2019, quando estava com 15 anos, ele chegou a enviar uma mensagem para Luciano Huck na rede social, sem imaginar que anos depois estaria no Dança dos Famosos.

Em sua rede social, o artista fez uma postagem exibindo o que escreveu para o comandante do Domingão na época e falou para os internautas sobre não abrir mão do que se deseja. "Nunca desista, nunca, nunca, nunca, no maior programa da maior audiência do Brasil", disse.

Na mensagem, Luan Pereira escreveu o seguinte para o esposo de Angélica: "15 anos, cantor e compositor, tudo sobre meu trabalho inteiro está aí na minha página do insta, e estou aqui, tentando fazer com que me note".

"E me dê essa oportunidade de não somente em um programa e etc, mas até para você mesmo, apresentar um pouquinho do que papai do céu me proporcionou fazer, valeu. Imagino que seja bem difícil essa mensagem ser lida etc, mas tentemos!", falou na época.

Veja a mensagem que Luan Pereira enviou para Luciano Huck:

Luan Pereira esclarece confusão com Dado Dolabella

Luan Pereira usou as redes sociais na tarde deste sábado, 23, para esclarecer os boatos de que teria sido agredido por Dado Dolabella, ex-namorado de Wanessa Camargo. No vídeo postado no feed do Instagram, o cantor confirmou que foi empurrado por Dado durante um encontro do elenco da 'Dança dos Famosos' no Rio de Janeiro.

"Tudo começou assim, after da dança dos famosos. Todo mundo dança com todo mundo, todo mundo se diverte com todo mundo, com o maior respeito do mundo, a amizade e tudo mais. Inclusive no after eu estava acompanhado, todo mundo viu isso. E o que aconteceu? Eu já tinha dançado muita gente, com meus professores, com a galera do meu grupo, tudo e tal. Eu tinha dançado com a própria Wanessa, que é a minha amiga do coração, eu amo ela e respeito toda hora, todo momento. É um costume muito do elenco dançar entre os bastidores e fazer os passos que aprendeu e tudo mais, tudo e tal. Paz, sempre paz", começou.

"Aí, fui lá, peguei, dancei ela, rodei, girei, não sei. Quando eu me dei conta, o fulano, que eu nem sabia quem era fulano, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex, não sabia quem tava, não sei, nem tinha visto ele no rolê. Acabou que, do nada, eu tomei um empurrão, do nada, por nada. Quando eu me dei conta, eu tropecei na lixeira, caí no chão. Aí eu levantei, na maior paz do mundo, levantei assim, tipo, você entendeu o que aconteceu? Porque eu sou muito paz. Olhei para o lado, tava todo mundo assim indignado", detalhou.

"Eu falei: "Gente, o que aconteceu? Quem é ele? Tipo, o que aconteceu? Por que disso?". Aí já na hora minha assessora já me pegou e me falou assim: "Ah, é fulano, ex dela, que não sei deve ter pego no ar que você tava dançando com ela, inclusive é um psicopata que bate em mulher". Aí eu peguei, eu falei assim: "Ah, gente, então eu não vou nem me ligar não". Depois foi lá, conversou, não sei o que, brigou lá ao redor e veio gritando assim: "Desculpa". Não sei o que, querendo me pedir desculpa. Meu segurança, óbvio, não deixou ele chegar perto de mim. Cara, a agressão, briga e etc, nunca vai levar ninguém a lugar nenhum, inclusive quem parte para a agressão já perde a razão, então para mim eu só peguei o meu grupo, as pessoas que estavam comigo, entrei no carro e fui embora numa boa", acrescentou.

Por fim, Luan também falou sobre a repercussão na internet. "Acordei com esses bafafás todos de que eu tô roxo. É espinha, gente, eu tô na fase dos hormônios, a flor da pele, a adolescência, apesar dos meus 22 anos", brincou. "Deus é mais, Deus ele livra, ele não deixa aquele que teme a ele perder a razão e partir para qualquer tipo de agressão. Então é isso, Jesus Cristo na frente, a ele toda hora e toda glória. Não se preocupem que não apanhei, foi só um empurrão. O cara perdeu a razão, ele não tem um histórico muito agradável da gente se falar, né? Então, vamos com Jesus Cristo na frente. Deus abençoe", finalizou.