Conheça a mansão milionária de Luan Pereira em Londrina

Entre TV no banheiro e espaço dedicado aos fãs, Luan Pereira revela curiosidades e peculiaridades sobre sua casa, apelidada de “pecuária house”

Aos 22 anos, Luan Pereira tem vivido uma fase intensa, marcada por uma agenda cheia de compromissos e pelo aumento da atenção em torno de sua vida pessoal. Com o nome em evidência nas últimas semanas, especialmente por sua participação no Dança dos Famosos, do Domingão do Huck, e uma treta envolvendo Dado Dolabella, o cantor tem dividido os dias entre ensaios, apresentações e viagens.

Apesar da rotina corrida, o sertanejo guarda um espaço especial para chamar de seu em Londrina, no Paraná. A mansão milionária, que reserva varios luxos, foi apelidada de “pecuária house”.

Adquirida no ano passado, após o sucesso da música Dentro da Hilux, parceria com MC Daniel e MC Ryan SP, a residência foi planejada para refletir os gostos do cantor. Em um bate-papo em junho de 2024, durante um PodPah Visita, Luan mostrou detalhes do imóvel e revelou que a escada central sempre foi um sonho antigo.

Os luxos da mansão

O imóvel possui piscina, sala de TV, sala de jantar, vários quartos e uma estrutura ampla para receber amigos. Entre os destaques, está a escolha peculiar de colocar uma TV no banheiro, um espaço de afeto dedicado aos presentes que recebe dos fãs e um quarto exclusivo para figurinos e peças de shows. “Tenho vários ursos espalhados pela casa, todos presenteados por quem acompanha meu trabalho. É uma forma de guardar o carinho de quem está comigo”, contou.

Além disso, Luan gosta de reforçar o vínculo emocional que tem com a mansão, mas admitiu que, à época, a rotina intensa o impedia de aproveitá-la. “A minha banheira foi usada só uma vez. Não está dando tempo”. Agora, com a rotina entre gravações do Dança e shows, essa relação deve permancer do mesmo jeito.

Mesmo com pouco tempo para curtir a residência, Luan vê a casa como símbolo do esforço e das conquistas. Com agenda cheia de shows e participações, ele busca equilibrar a vida nos palcos com momentos de descanso na tão sonhada “pecuária house”, que hoje representa o marco de uma fase que colocou ele sob os holofotes.

