Longe das novelas, Anna Lima aposta em novo projeto e dispara: ‘Não paro!’

Em entrevista à CARAS Brasil, Anna Lima revela como tem se dedicado a projetos fora da TV

A atriz Anna Lima, conhecida do grande público por papéis marcantes na televisão brasileira, voltou aos holofotes em 2023 ao interpretar Bate-Seba na série Reis, da Record TV. O retorno às novelas reacendeu a paixão pelo ofício, mas também mostrou uma artista ainda mais múltipla, aberta a novos caminhos e desafios.

Longe da TV, Anna tem se dedicado ao Mapa da Lima, quadro que compartilha em suas redes sociais e que mistura receitas descomplicadas, dicas para o dia a dia e reflexões de uma mulher que aprendeu a se reinventar. “Eu sempre falo que tô sempre aberta a projetos, né? A TV, ao cinema, ao teatro, ao Mapa da Lima. Então, a gente não precisa ser uma coisa só ou fazer uma coisa só”, afirma à CARAS Brasil.

Empresária, mãe, atriz e agora criadora de conteúdo, Anna enxerga as redes sociais como aliadas no processo de empreender e criar. “Eu agora tô também abrindo essa porta de rede social pra um projeto maior que eu tenho. Sou mãe, sou dona de casa, sou mãe turista, já fui muito. Então eu tô sempre aberta a novos desafios e novas coisas”, reflete.

A inspiração para o quadro veio de uma amiga especial. “Foi a Thalita, minha grande madrinha e irmã, que me deu esse toque. E esse é o meu projeto, que pode virar livro, pode virar um programa de TV, pode virar um quadro no YouTube. Então, eu estou revendo o empreendedorismo. A gente não pode achar que só estar fazendo uma peça ou uma novela é estar trabalhando. Eu não paro”, revela.

Usando o Instagram como plataforma principal, Anna destaca que o espaço é mais do que uma vitrine de sua vida pessoal, é uma extensão de sua criatividade. “Tem gente que usa a rede social pra outras coisas, mas ela é um trabalho. Você pode apresentar um grande projeto. Eu uso o Instagram pra me comunicar com o público da maneira que eu quero, do meu jeito, com o meu projeto novo, que eu quero que cresça muito, que é o Mapa da Lima.”

Como boa geminiana movida por curiosidade e inquietude, ela encara a produção de conteúdo com a mesma seriedade com que encara um personagem. “O maior desafio de trabalhar com internet é como qualquer outro trabalho. E eu adoro desafios. Por exemplo, eu vou fazer Reis, eu preciso do diretor, preciso ser dirigida. Então, pra fazer rede social, também não é sozinha.”

Anna faz questão de valorizar quem está ao seu lado nos bastidores.“Eu tenho essas pessoas que me ajudam a tocar o projeto: o Vinícius, a Bertoli, a Luana Lima, que estão sempre comigo. Eu me maquio, levo as ideias, mas o Vinícius me grava, filma, edita. A produção, a Luana faz comigo. Eu costumo dizer que é vivendo e aprendendo. Todo trabalho é um desafio — e eu adoro desafios.”

VEJA O MAPA DA LIMA: