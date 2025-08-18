Leonardo admite que ainda não superou o término de Zé Felipe e Virginia

O cantor sertanejo Leonardo revelou em entrevista que a separação abalou sua saúde emocional e física: “Estou morto por dentro”

A separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca não mexeu apenas com os fãs do casal, que ainda não superaram o término. Em entrevista ao Portal Leo Dias, o cantor Leonardo contou que foi surpreendido com o anúncio do fim do casamento do filho e revelou que ainda não conseguiu superar a notícia.

O sertanejo, emocionado, descreveu o momento como um dos mais difíceis que já enfrentou. “Tô até hoje, né? Extasiado, morto. Morto por dentro, vivo por fora”, afirmou, explicando que desde o anúncio vem lidando com noites mal dormidas e sintomas físicos inesperados.

“Olha, coisa que nunca deu em mim, já deu. Foi na língua, herpes na bunda. É trem assim, é o meu psicológico ficou abaladíssimo, né?”, desabafou.

Impacto na família

Leonardo disse que não teve qualquer aviso prévio sobre a separação e só soube quando o casal comunicou a decisão em rede nacional. “Quando eles falaram na televisão, eu não acreditei. Não é possível que eles estão falando isso. Nossa família inteira ficou em choque”, contou.

O cantor destacou que a união de Zé Felipe e Virginia havia transformado sua vida. Para ele, além da felicidade do casal, vieram também os netos, que passaram a ocupar papel central na família. “A felicidade que eles trouxeram e, do dia pra noite, acontece isso… É difícil, viu, Lo? Difícil. A gente fica sem dormir pensando”, relatou.

Sobre a decisão do filho, Leonardo afirmou que prefere não interferir e respeitar o espaço dos dois. “Tem que respeitar eles, né, cara? O momento deles. Só eles podem dizer o que aconteceu, eu nunca perguntei. Eles que vivem entre quatro paredes.”

Na entrevista, Leonardo ainda avaliou que a pouca maturidade pode ter influenciado na decisão do casal. “Com certeza, se fossem pessoas um pouquinho mais maduras, não aconteceria isso. Não fariam nem o que fizeram, de casar tão rápido assim. Poderiam ter esperado mais um pouquinho. Mas é aquilo, Deus sabe o que faz”, completou.

Apesar do tom de tristeza, Leonardo reforçou o carinho que tem por Virginia e pelo filho. Ele afirmou que a família segue unida, mesmo diante do abalo, e que a presença dos netos ajuda a atravessar esse período de incertezas.

