  1. Bebê
  2. Leonardo se emociona ao falar dos netos: “É o melhor papel que tem”
Bebê / Vovô

Leonardo se emociona ao falar dos netos: “É o melhor papel que tem”

Em entrevista, o cantor Leonardo falou sobre a transformação que a chegada dos netos trouxe para sua vida e como ele lidou com a homenagem

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 17h25

Leonardo e as netas Marias
Leonardo e as netas Marias - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Leonardo voltou a falar com carinho sobre o papel de avô, desta vez em entrevista ao jornalista Leo Dias. O sertanejo, que sempre deixou claro como gosta desse papel, refletiu sobre como os netos mudaram sua rotina.

Com o caçula da família José Leonardo, filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca, no colo, Leonardo admitiu que a chegada dos pequenos revelou um lado ainda mais afetuoso de sua personalidade. De acordo com ele, a paternidade já havia transformado sua vida, mas a chegada dos netos trouxe uma mudança ainda maior.

Os filhos mudam, depois vêm os netos, muda mais ainda. E os netos acabam mudando também os próprios filhos”, comentou, destacando como a família se fortalece a cada nova geração.

A vida de avô babão

Leonardo explicou que se permite ser o avô permissivo e divertido, papel que considera insubstituível. “É o de fazer o que o pai e a mãe não fazem: dar comida fora de hora, deixar falar besteira. É por isso que eles gostam dos avós, né?”, disse, arrancando risos enquanto interagia com o netinho.

O sertanejo também não escondeu a emoção ao relembrar a homenagem recebida de Virginia e Zé Felipe, que batizaram o terceiro filho do casal como José Leonardo. Embora seja seu nome artístico, a escolha o deixou comovido. “Foi maravilhoso, achei bom demais”, resumiu.

Ao observar o pequeno, o cantor destacou ainda a semelhança física entre eles: “Quando nasceu, achei que seria diferente, mas agora vejo que puxou até os olhos claros. Esse menino é show de bola”, disse, encantado, enquanto o neto se distraía com um pão de queijo.

Hoje, o cantor já soma seis netos: Maria Sofia e Maria Vitória, filhas de Pedro Leonardo; Noah, filho de Jéssica Beatriz Costa; além das três crianças de Zé Felipe e Virginia: Maria Alice, Maria Flor e o caçula José Leonardo. Para ele, cada chegada é motivo de celebração. “Ser avô é o melhor papel que a vida pode dar”, concluiu.

View this post on Instagram

A post shared by Leo Dias (@leodias)

Leia também: No Dia dos Pais, Leonardo surge com cinco de seus seis filhos

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

