  Leandro Hassum surpreende a neta com presente luxuoso: 'Nunca vai esquecer'
Atualidades / Família

Leandro Hassum surpreende a neta com presente luxuoso: 'Nunca vai esquecer'

O ator Leandro Hassum usou as redes sociais para compartilhar que comprou um presente especial para sua neta, Aurora. Veja!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 28/08/2025, às 11h50

Leandro Hassum - Foto: Reprodução/Instagram

O ator Leandro Hassum usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para compartilhar que comprou um presente especial para sua neta, Aurora, que completa 1 ano em outubro. A filha de Pietra Hassum e Caio Hara ganhou o seu 'primeiro carro'.

No vídeo compartilhado, ele mostrou o momento em que montou o brinquedo. "Minha neta vem hoje aqui pra casa. Com isso, comprei uma coisinha que não é pra idade dela, mas, pensando nisso, vem com um controle remoto. Ou seja, ela já pode brincar porque minha neta é muito esperta", falou o artista, que adicionou na legenda: "Um primeiro carro Aurora nunca vai esquecer".

O carrinho de brinquedo rosa conta com música, volante e cinto de segurança. Em seguida, ela compartilhou um vídeo mostrando a filha, Pietra, se divertindo com o brinquedo. "Olha quem resolveu brincar com o carrinho que dei para Aurora. É da minha neta", ele brincou.

Nos comentários, os fãs deixaram elogios. "Arrasou. Pra minha comprei uma kombi. Babamos mesmo", disse uma. "Ela vai amar, mas você vai adorar estar com controle remoto na mão", disse outro. "Coisa de avô mesmo...pode crer que você está criando memórias", falou uma terceira pessoa.

@leandrohassum Um primeiro carro Aurora nunca vai esquecer. #vovocoruja😍♬ som original - Leandro Hassum
@leandrohassum Será que estou feliz @Pietra Hassum @Karina Hassum ♬ som original - Leandro Hassum

Declaração para o neto

Ainda nesta quarta, Leandro Hassum compartilhou uma homenagem para Caio Hara. "Hoje é o dia dele, o filho que a vida me deu. O marido da Pietra e o pai do meu sol Aurora…meu genro. Dizem que genro não é família. Aqui para se tornar família os requisitos são simples", iniciou. 

"E ele preencheu bem todos. Ser uma pessoa correta, que quer o melhor para família é incansável quando corre atrás dos seus sonhos e bjetivos e principalmente ame e cuide dos maiores amores da minha vida. Parabéns filhão. Que Deus te dê muita força e energia para vivermos muitas histórias juntos. Bjs. Te amo Caião", ele completou.

Leia também: Leandro Hassum impressiona com declaração no aniversário da esposa: 'Meu tudo'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

