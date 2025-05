Leandro Hassum impressiona com declaração no aniversário da esposa: 'Meu tudo'

Nas redes sociais, o humorista Leandro Hassum escreveu uma bela mensagem no aniversário de 46 anos de sua esposa, Karina Hassum

Leandro Hassum usou as redes sociais nesta segunda-feira, 5, para comemorar uma data muito especial, o aniversário de sua esposa, Karina Hassum.

O humorista postou um vídeo com vários momentos dos dois juntos e também com a neta, Aurora, de sete meses, filha de Pietra Hassum e Caio Hara, e se declarou para a amada, que completou 46 anos.

"Hoje é o dia dela essa mulher incrível que me deu a honra de casar com ela. Essa mulher com quem divido os melhores momentos desses 27 anos junto dela. Essa mulher que é a razão de eu querer ser mais todos os dias", disse ele no começo do texto.

"Nos dias de Sol você é meu protetor solar. Nos dias de chuva meu guarda-chuvas. Nos dias de luta você é meu escudo. Nos dias de choro você é o abraço e o amor. Nos dias de riso a gargalhada que contagia. Na hora das brigas a racional na hora de amar a que me lembra que o amor está em tudo até no silêncio. Que mulher. Que mãe. Que avó. Que mundo você guarda em você e é esse mundo que você me deixou fazer parte. Sempre tentarei ser minha melhor versão", acrescentou.

Hassum seguiu o texto se declarando para Karina. "Te amo, muita saúde, amor e nossas vidas cada vez mais feliz. Sorte ter você aqui comigo. MEU TUDO. Estou longe nesse dia mas… não é sobre dias a nossa vida é sobre a eternidade. Viva a Karina viva meu motivo de viver. Amar você e fazer o melhor para te merecer", finalizou.

Confira:

Neta de Leandro Hassum ganha festinha ao lado dos pais para celebrar seu mesversário

A pequena Aurora, filha de Pietra Hassum e Caio Hara, e neta do ator e humorista Leandro Hassum, completou 7 meses neste domingo, 4. Para celebrar a data especial, a bebê ganhou uma festinha ao lado dos pais, e o momento foi compartilhado nas redes sociais.

Nas fotos compartilhadas por Pietra, a pequena usa uma tiara de "Happy Birthday" e um conjuntinho claro com estampas delicadas. Ela aparece diante de um bolo decorado com raspas de chocolate, cereja e uma vela verde com o número 7, indicando a comemoração de seus 7 meses de vida. Confira!

