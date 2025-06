O ator Leandro Hassum compartilha vídeo em que aparece tocando ukulele e cantando para a neta, Aurora, de apenas oito meses, nesta segunda-feira, 9

Nesta segunda-feira, 9, o ator Leandro Hassum, de 51 anos, surgiu, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, tocando ukulele e cantando para a neta, Aurora, de apenas oito meses, em um momento em família . No registro raro dos dois, o humorista apareceu soltando a voz ao interpretar Somewhere Over The Rainbow.

Na legenda da publicação, ele divertiu-se: “Plateia difícil rsrsrsrs. Mas um coração apaixonado desafina, mesmo. Te amo, minha neta. Esse amor veio como um pote de ouro no final do arco-íris. Minha linda Aurora”, escreveu.

Já na seção de comentários, os internautas reagiram ao momento: "Que vovô fofo"; “Que lindo! Tanto amor no seu olhar, apesar de ela puxar os pelos da sua perna” e “Que fofura esse vídeo. Essa música é tão marcante na vida. Desejo muita saúde!”, foram algumas das mensagens escritas pelos seguidores na publicação.

Confira, abaixo, o vídeo do momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Hassum (@leandrohassum)

Mesversário de Aurora

Em maio, a pequena Aurora, filha de Pietra Hassum e Caio Hara, completou 7 meses, e ganhou uma festinha ao lado dos pais.

Nas fotos compartilhadas por Pietra, a pequena usa uma tiara de "Happy Birthday" e um conjuntinho claro com estampas delicadas. Ela aparece diante de um bolo decorado com raspas de chocolate, cereja e uma vela verde com o número 7.

Recentemente, Hassum já havia encantado os seguidores ao cantar parabéns no mesversário da neta. “8 meses do maior amor do mundo, AURORA, minha neta linda. Que Deus te abençoe sempre. Vovô te ama muito”, escreveu na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Hassum (@leandrohassum)

Leia também: Leandro Hassum impressiona com declaração no aniversário da esposa: 'Meu tudo'