Landman: nova temporada de série com Billy Bob Thornton já tem data de estreia

Landman, drama original de Taylor Sheridan, retorna ao Paramount+ e com um elenco de peso, após bater recordes de audiência

O Paramount+ acaba de lançar o teaser oficial e as primeiras imagens da segunda temporada da série de sucesso Landman, que estreia no dia 16 de novembro, com exclusividade, no streaming. A produção, que se tornou um fenômeno global desde sua primeira temporada, está pronta para cativar o público novamente com uma trama moderna e envolvente ambientada no coração da indústria petrolífera.

A série dramática original é estrelada pelo vencedor do Oscar, Billy Bob Thornton, e conta com a participação de um elenco estelar, que inclui os indicados ao Oscar, Demi Moore, Andy Garcia e Sam Elliot. Além deles, a produção é enriquecida com as atuações de Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chavez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan e Colm Feore.

A primeira temporada de Landman se destacou no cenário do streaming, figurando entre as 10 séries originais mais assistidas em SVOD em todos os serviços durante o quarto trimestre de 2024. Seu sucesso foi estrondoso logo na estreia, com o episódio de lançamento atingindo a impressionante marca de 35 milhões de transmissões globais.

Este feito estabeleceu novos recordes para o Paramount+, consolidando-a como a série original número #1 na história da plataforma. Além de ser a principal fonte de engajamento, LANDMAN se tornou a produção mais assistida pelos usuários, demonstrando a forte conexão com o público. O talento do elenco também foi reconhecido, com a indicação de Billy Bob Thornton ao Globo de Ouro na categoria Melhor Ator em Série Dramática por seu papel como Tommy Norris.

A trama, baseada no notável podcast de 11 episódios "Boomtown", é uma história de altos e baixos, explorando o mundo das plataformas de petróleo. Situada na região de cidades em expansão do oeste do Texas, a série mergulha no universo de criminosos e bilionários, impulsionando uma movimentação tão grande que pode mudar o clima, a economia e a geopolítica.

A complexidade e profundidade da série são resultados do trabalho de uma equipe de produção de alto nível, com produção executiva de Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, o co-criador Christian Wallace, Geyer Kosinski, Michael Friedman e Stephen Kay. A lista de produtores executivos também inclui Dan Friedkin e Jason Hoch, da Imperative Development LLC, além de JK Nickell e Megan Creydt, da Texas Monthly. Peter Feldman é co-produtor executivo. LANDMAN é produzida pela Paramount Television Studios, 101 Studios e Sheridan's Bosque Ranch Productions, com distribuição pela Paramount Global Content Distribution.

A primeira temporada completa de LANDMAN está disponível exclusivamente no Paramount+, preparando o público para a estreia da nova fase. Este segundo capítulo da série é a mais recente adição à crescente lista de produções de Sheridan na plataforma, que já conta com títulos de peso como 1923, 1883, LIONESS, MAYOR OF KINGSTOWN, TULSA KING, HOMENS DA LEI: BASS REEVES e o próximo NOLA KING, estrelado por Samuel L. Jackson.

Confira o trailer:

Orgulho e Preconceito: Saiba mais sobre a nova série da Netflix

A nova adaptação de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, já teve início nos estúdios da Netflix. A nova minissérie conta com seis episódios e prometeu desbancar outras produções do mesmo segmento, como Bridgerton e The Crown. O romance de época estreia em 2026, e conta com grandes nomes no elenco.

O Serviço de streaming prometeu uma adaptação fiel à obra original de grande sucesso, de 1813. A produção busca agradar os antigos fãs e atrair uma nova geração de espectadores. Apesar disso, a minissérie já gerou expectativa nos admiradores da obra, já que será dirigida por Euros Lyn e escrita pela autora best-seller Dolly Alderton. Saiba mais!

