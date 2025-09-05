CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Novelas turcas conquistam o Brasil: veja os títulos disponíveis nos streamings
Novelas / Sucesso!

Novelas turcas conquistam o Brasil: veja os títulos disponíveis nos streamings

Com tramas envolventes e muito romance, as novelas turcas viraram sucesso no Brasil e estão disponíveis nas plataformas de streamings; confira!

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 15h36

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Novelas turcas conquistam o público brasileiro
Novelas turcas conquistam o público brasileiro - Foto: Divulgação

As novelas turcas vêm conquistando cada vez mais espaço nos streamings brasileiros, encantando o público com tramas envolventes, personagens complexos, cenários exóticos e histórias de amor intensas que emocionam e surpreendem. Cada produção traz um estilo próprio, explorando temas universais como família, amizade, paixões proibidas e dilemas sociais, o que torna essas séries acessíveis e, ao mesmo tempo, fascinantes para espectadores de todas as idades.

Plataformas como Globoplay, HBO Max, Disney+ e Netflix já disponibilizam diversos títulos, e entre os favoritos do público estão A Sonhadora, Será Isso Amor? e O Canto do Pássaro. O que mais chama atenção nos dramas turcos é a forma como eles combinam romance, suspense, humor e questões sociais, mantendo os fãs completamente envolvidos do início ao fim de cada temporada.

Com produção de alta qualidade, roteiros emocionantes e atuações marcantes, essas séries têm conquistado uma base de fãs fiel no Brasil, tornando-se uma tendência consolidada no catálogo de entretenimento internacional. Confira todas as produções turcas que estão disponíveis nos streamings brasileiros e descubra novos títulos que prometem emocionar e cativar:

Globoplay

  • A Sonhadora (2018)
  • Dolunay (2017)
  • Hercai: Amor e Vingança (2019)
  • Marasli: O Protetor (2021)
  • Armadilha do Amor (2019)
  • Jogos do Destino (2021)
  • Sr. Errado (2020)
  • Terra Amarga (2018)
  • Mãe (2016)
  • Ramo: Entre o Amor e o Poder (2020)
  • Amor e Honra (2019)
  • O Segredo de Feriha (2011)
  • O último Verão (2021)
  • El Turco (2025)

HBO Max

  • Yargı: Segredos de Família (2021)
  • O Canto do Pássaro (2022)
  • Bahar (2024)
  • Aile: Laços de Paixão (2023)
  • Meu Lar, Meu Destino (2019)
  • Um Milagre (2019)
  • Iludida (2020)
  • Será Isso Amor? (2020)
  • Nehir: Presa do Amor (2020)
  • Minha Menina (2018)
  • Esqueça-me Se Puder (2021)
  • Amor Sem Fim (2015)
  • A Agência (2020)
  • Força de Mulher (2017)
  • Amor na Ilha (2021)

Netflix

  • Uma Nova Mulher (2024)
  • O Famoso Alfaiate (2023)
  • Próximo! (2024)
  • Meia-Noite no Hotel Pera Palace (2024)
  • Fatma (2021)
  • Love 101 (2021)
  • O Submarino (2022)
  • 50M² (2021)
  • O Segredo do Templo (2021)
  • Kübra (2024)
  • The Club (2023)
  • De Quem Estamos Fugindo? (2023)
  • Asaf (2024)
  • Cartas do Passado (2025)
  • A Enciclopédia de Istambul (2025)
  • 8 em Istambul (2020)
  • A Aposta de Mundo (2025)

Disney+ 

  • Lembranças de Um Amor (2025)
  • Promessa do Paraíso (2023)

Leia também:Filmes da saga Crepúsculo serão exibidos gratuitamente no YouTube

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

NetflixGloboplaystreamingDisney+HBO MaxNovela Turcas

Leia também

Eita!

Odete poderá ter assassino impensável - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Odete pode ser morta por personagem impensável

Rumores

Fátima (Bella Campos) em Vale Tudo - Foto: Reprodução / Globo

Vale Tudo: Morte de Fátima começa a ser cogitada. Entenda os rumores

Eita!

Consuêlo descobre namoro do filho com Aldeíde - Reprodução/Instagram

Vale Tudo: Saiba qual será a reação de Consuêlo ao descobrir namoro de Aldeíde e André

Mudança!

Humberto Carrão ficou careca após caracterização - Reprodução/Instagram

Humberto Carrão ficou careca? Veja como foi feita a caracterização de Afonso

LUTO

Veterano de Terra Nostra iria ganhar um quadro inédito na Globo; morreu aos 75 anos - Reprodução/Globo

Ator de Terra Nostra morreu 15 dias antes de receber surpresa da emissora

ENTREVISTA

Cacá Ottoni, intérprete de Marieta em Vale Tudo - Foto: Sergio Baia

Marieta de Vale Tudo, Cacá Ottoni abre o coração sobre maternidade: 'Enxergo muito mais delícias'

Últimas notícias

Vanessa Lopes revelou que quase perdeu a voz por conta do cigarro eletrônicoMédico alerta para vício relatado por Vanessa Lopes: 'Não podemos descartar o risco de câncer'
Ticiane Pinheiro e César TralliTiciane Pinheiro terá 'momento muito bacana' e pode ir para Globo, revela astróloga
Xuxa MeneghelXuxa e Zezé Di Camargo: Relembre famosos que já fizeram transplante capilar
Novelas turcas conquistam o público brasileiroNovelas turcas conquistam o Brasil: veja os títulos disponíveis nos streamings
Rafael CardosoRafael Cardoso em A Fazenda? Ator reage aos rumores
Um placa na festa de Luciano Huck e Angélica apontava que era proibido registrar o eventoPsicóloga sobre proibição de Angélica e Luciano Huck em festa na mansão: 'Uma forma de proteger'
NoneYasmin Brunet fala sobre desafios da síndrome do intestino irritável
Em 2024, Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mielóide aguda. Hoje, ela está completamente recuperada e a doença em remissãoMédico alerta para câncer enfrentado por Fabiana Justus: 'Pode acontecer em qualquer idade'
Paolla Oliveira com seu pai; e o ator Bruce WillisPai de Paolla Oliveira está com a mesma doença sem cura de Bruce Willis
Xuxa MeneghelCabelo de Xuxa meses após transplante capilar surpreende; veja o antes e depois
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade