Novelas turcas conquistam o Brasil: veja os títulos disponíveis nos streamings

Com tramas envolventes e muito romance, as novelas turcas viraram sucesso no Brasil e estão disponíveis nas plataformas de streamings; confira!

As novelas turcas vêm conquistando cada vez mais espaço nos streamings brasileiros, encantando o público com tramas envolventes, personagens complexos, cenários exóticos e histórias de amor intensas que emocionam e surpreendem. Cada produção traz um estilo próprio, explorando temas universais como família, amizade, paixões proibidas e dilemas sociais, o que torna essas séries acessíveis e, ao mesmo tempo, fascinantes para espectadores de todas as idades.

Plataformas como Globoplay, HBO Max, Disney+ e Netflix já disponibilizam diversos títulos, e entre os favoritos do público estão A Sonhadora, Será Isso Amor? e O Canto do Pássaro. O que mais chama atenção nos dramas turcos é a forma como eles combinam romance, suspense, humor e questões sociais, mantendo os fãs completamente envolvidos do início ao fim de cada temporada.

Com produção de alta qualidade, roteiros emocionantes e atuações marcantes, essas séries têm conquistado uma base de fãs fiel no Brasil, tornando-se uma tendência consolidada no catálogo de entretenimento internacional. Confira todas as produções turcas que estão disponíveis nos streamings brasileiros e descubra novos títulos que prometem emocionar e cativar:

Globoplay

A Sonhadora (2018)

Dolunay (2017)

Hercai: Amor e Vingança (2019)

Marasli: O Protetor (2021)

Armadilha do Amor (2019)

Jogos do Destino (2021)

Sr. Errado (2020)

Terra Amarga (2018)

Mãe (2016)

Ramo: Entre o Amor e o Poder (2020)

Amor e Honra (2019)

O Segredo de Feriha (2011)

O último Verão (2021)

El Turco (2025)

HBO Max

Yargı: Segredos de Família (2021)

O Canto do Pássaro (2022)

Bahar (2024)

Aile: Laços de Paixão (2023)

Meu Lar, Meu Destino (2019)

Um Milagre (2019)

Iludida (2020)

Será Isso Amor? (2020)

Nehir: Presa do Amor (2020)

Minha Menina (2018)

Esqueça-me Se Puder (2021)

Amor Sem Fim (2015)

A Agência (2020)

Força de Mulher (2017)

Amor na Ilha (2021)

Netflix

Uma Nova Mulher (2024)

O Famoso Alfaiate (2023)

Próximo! (2024)

Meia-Noite no Hotel Pera Palace (2024)

Fatma (2021)

Love 101 (2021)

O Submarino (2022)

50M² (2021)

O Segredo do Templo (2021)

Kübra (2024)

The Club (2023)

De Quem Estamos Fugindo? (2023)

Asaf (2024)

Cartas do Passado (2025)

A Enciclopédia de Istambul (2025)

8 em Istambul (2020)

A Aposta de Mundo (2025)

Disney+

Lembranças de Um Amor (2025)

Promessa do Paraíso (2023)

Leia também:Filmes da saga Crepúsculo serão exibidos gratuitamente no YouTube