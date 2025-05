Lady Gaga escreve recado em livro histórico de hotel antes de deixar o Brasil; leia

Antes de deixar o Brasil, a cantora norte-americana Lady Gaga deixou uma mensagem para os fãs no Livro de Ouro do hotel Copacabana Palace

A cantora norte-americana Lady Gaga realizou um show gratuito na Praia de Copacabana, no último sábado (3), que atraiu cerca de 2,1 milhões de pessoas. Antes de deixar o Brasil, ela escreveu uma mensagem para os fãs no Livro de Ouro do hotel Copacabana Palace, divulgada nas redes sociais nesta segunda-feira, 5.

"Copacabana, obrigada pelo momento que nós nunca vamos esquecer. Agradecemos a bondade de vocês e vamos sentir falta de vocês e das pessoas do Brasil. Com amor, Lady Gaga", escreveu ela. O noivo da artista, o diretor executivo Michael Polansky, também assinou o recado. A foto do livro foi compartilhado nas redes sociais do hotel.

Em maio de 2024, a cantora Madonna passou uma semana hospedada no hotel de luxo e também deixou um recado especial no livro. Ela veio ao Brasil para o encerramento de sua turnê "The Celebration Tour", que comemorou seus 40 anos de carreira, com um show gratuito na Praia de Copacabana.

“Eu te amo, Rio! Obrigada por cuidarem tão bem de mim e dos meus filhos. A vista do mar é magnífica! Com amor, Madonna”, escreveu ela antes de deixar o país.

O que é o Livro de Ouro?

Ao compartilhar o recado de Lady Gaga, o Copacapana Palace deu detalhes do livro histórico. "Desde 1923, o 'Livro de Ouro' do Copacabana Palace guarda memórias de grandes encontros e assinaturas que atravessam o tempo. Agora, uma nova página se soma a esse legado, a de uma estrela que fez Copacabana brilhar ainda mais. Sua assinatura, agora permanece gravada para sempre entre as páginas da nossa história".​⁣

Leia também: Equipe de Lady Gaga se pronuncia sobre ameaça de bomba em show

Veja as publicações:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Copacabana Palace (@belmondcopacabanapalace)