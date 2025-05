Equipe de Lady Gaga se pronuncia sobre ameaça de bomba em show

Em um comunicado enviado para a imprensa, a equipe de Lady Gaga se pronunciou sobre a ameaça de bomba em seu show no Rio de Janeiro

No último sábado, 3, Lady Gaga arrastou uma multidão nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ao se apresentar gratuitamente na cidade.

No dia seguinte ao show, a Polícia Civil informou que prendeu dois suspeitos que estavam ameaçando explodir uma bomba no local, porém a cantora não foi informada em nenhum momento sobre isso.

Nesta segunda-feira, 5, o porta-voz da artista enviou um comunicado para a revista Hollywood Reporter sobre a situação. "Soubemos dessa suposta ameaça por meio de reportagens na mídia. Antes e durante o show, não havia nenhuma preocupação conhecida com a segurança, nem qualquer comunicação da polícia ou das autoridades a Lady Gaga sobre quaisquer riscos potenciais. Sua equipe trabalhou em estreita colaboração com as autoridades durante todo o planejamento e a execução do show, e todas as partes envolvidas estavam confiantes nas medidas de segurança implementadas", disse o texto.

Audiência

A cantora norte-americana Lady Gaga fez um show gratuito na Praia de Copacabana, no sábado, 3, que reuniu cerca de 2,1 milhões de pessoas. O espetáculo transmitido pela TV Globo marcou bons índices de audiência.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Notícias da TV, o show registrou 14,2 pontos na Grande São Paulo. Exibido logo após o Supercine, o filme Casa Gucci --protagonizado pela artista-- alcançou uma média de 5,8.

A audiência, porém, não superou a cantora Madonna. Em maio de 2024, a artista encerrou sua turnê The Celebration Tour, que comemorou seus 40 anos de carreira, com um show gratuito na Praia de Copacabana. O show também foi transmitido pela Globo e marcou 17,0 pontos na capital paulista.

E o resultado na TV contrasta com o do público presente na praia. Lady Gaga atraiu 2,1 milhões de pessoas, enquanto Madonna reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas, segundo estimativas oficiais.

Vale lembrar que o recorde de maior público em Copacabana é do cantor britânico Rod Stewart. Na virada de 1994 para 1995, o famoso reuniu aproximadamente 4,2 milhões de pessoas, segundo estimativas da época. A apresentação entrou para o Guinness Book como o maior show gratuito já realizado até então.

