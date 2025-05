Ex-galã de Malhação tem carrinho de bebidas furtado: ‘Parte da minha história’

O ator Daniel Erthal, ex-galã de 'Malhação', que trabalhou durante o show de Lady Gaga, teve seu carrinho de bebidas furtado no Rio de Janeiro

Na madrugada desta segunda-feira, 5, o ex-galã de Malhação, o ator Daniel Erthal compartilhou em suas redes sociais que teve seu carrinho de bebidas, recém-renovado, furtado após trabalhar durante o show de Lady Gaga, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

No vídeo, o artista inicia lamentando o ocorrido e desabafa sobre a situação. “Infelizmente eu queria estar vindo aqui solar, como sempre. Procuro trazer alegria pra você que me segue, que me acompanha. Mas, a gente está vivendo tempos sombrios na questão de segurança aqui no Rio de Janeiro”, inicia.

“Você não pode ter nada, né? Você não tem condições de ter o que você quer ter. Eu tenho esse carro de bebidas, faz parte do meu plano de negócio. É uma extensão do meu bar, onde eu consigo atender as pessoas com a estrutura lá de dentro” , continua.

Daniel reforça que seguirá em busca do carrinho furtado. “E a gente vai encontrar o meu filhote, meu carro de bebidas. Faz parte da minha história. E eu não vou desistir”.

Confira o desabafo de Daniel Erthal sobre o furto do seu carrinho de bebidas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Erthal (@erthalera)

Bastidores do trabalho no show da Lady Gaga

O ex-ator de Malhação contou que, assim como outros vendedores ambulantes, foi barrado de entrar na praia e, por isso, decidiu vender suas bebidas nas ruas próximas ao local. No entanto, ele não obteve o lucro esperado.

"Não vou colocar em detalhes aqui o porquê do flop. Muita gente fez o que fiz: pegou dinheiro de um compromisso importante. Eu, por exemplo, do meu aluguel que vence amanhã, botei tudo lá, e as expectativas não foram de acordo com a gente expectou. Tiveram motivos, porque fomos proibidos de entrar. Todos os ambulantes, no final, não entraram nem lata. Se eles vendiam lata lá dentro, como não entra lata?", revelou em entrevista ao jornal EXTRA.

"Esperava ganhar três vezes mais, por isso a gente leva muita bebida, a gente aposta muito alto. Mas a gente não pôde entrar e ficamos ali na [rua] Princesa Isabel, numa fila gigante de carros de ambulantes, e ali a gente ficou tentando vender para a galera que estava entrando no evento. Fiz o dinheiro do aluguel. Nesse quesito de grana, não valeu a pena. Mas recebi muito carinho das pessoas, como sempre, me diverti. Se eu soubesse que a gente seria proibido de entrar na praia para vender, eu não teria feito esse esforço", completou.

