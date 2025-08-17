Morre Terence Stamp, ator do cinema mundial, aos 87 anos

O ator Terence Stamp, que atuou em Superman e Priscilla - A Rainha do Deserto, morreu neste domingo, 17, aos 87 anos

O ator Terence Stamp morreu aos 87 anos de idade neste domingo, 17. A morte dele foi confirmada pela família em um comunicado oficial à Reuters.

“Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a tocar e inspirar as pessoas por muitos anos. Pedimos privacidade neste momento triste”, afirmaram.

Quem foi Terence Stamp?

Terence Stamp nasceu em Londres, Inglaterra, em 1938. Ele descobriu que queria ser ator quando ganhou sua primeira TV aos 17 anos. Porém, ele não teve o incentivo da família. Anos depois, ele estudou na Academia de Arte Dramática Webber Douglas e começou a atuar no teatro. A estreia no cinema aconteceu em Billy Budd, de 1962, que rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. “Quando comecei a fazer o filme, algo incrível aconteceu porque eu simplesmente descobri isso, era como se eu soubesse como fazer. Era algo natural para mim. Tudo o que era novo, eu entendia instantaneamente”, declarou.

Na década de 1970, ele parou de conseguir novos trabalhos e foi viajar pelo mundo até que recebeu uma mensagem para atuar no filme Superman.

Em 1994, ele interpretou uma mulher trans no filme Priscilla - A Rainha do Deserto e foi muito elogiado por sua atuação, sendo que foi indicado ao Globo de Ouro e ao Bafta. Ao longo de sua carreira, ele fez diversos filmes para o cinema e poucas aparições na TV.

Em sua vida pessoal, o ator foi casado com Elizabeth O’Rourke de 2002 a 2008.

Morte da atriz de The Walking Dead

A atriz Kelley Mack, que atuou na série The Walking Dead, morreu aos 33 anos de idade após lutar contra o câncer. Depois da notícia triste sobre sua morte, um detalhe sobre seus últimos meses de vida vieram à tona.

De acordo com o site TMZ, a morte dela foi uma grande surpresa para os amigos e familiares. Isso porque, poucos meses antes, ela teve uma grande melhora em sua saúde. A publicação contou que ela estava se sentindo melhor após o tratamento contra o glioma, que é um câncer no sistema nervoso.

Ela teve uma boa recuperação depois do tratamento e ela até voltou a trabalhar. Mesmo usando uma cadeira de rodas, ela gravou dublagens em um estúdio apenas um mês antes de sua morte. “Ninguém esperava sua morte”, disse um familiar.

Porém, em julho, a artista contou sua equipe que precisava fazer uma pausa na carreira e seu quadro de saúde piorou rapidamente. A doença se espalhou por seu corpo e ela morreu em pouco tempo.

A morte de Kelley Mack aconteceu no dia 2 de agosto. Ela foi diagnosticada com câncer em janeiro de 2025, ao sentir dores na lombar e nas pernas. O funeral dela acontecera em 16 de agosto em Ohio.