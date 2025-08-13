CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Músico Luigi Di Sarno morre após comer sanduíche de brócolis
Música / Luto

Músico Luigi Di Sarno morre após comer sanduíche de brócolis

O músico italiano Luigi Di Sarno foi vítima de problema de saúde após comer um sanduíche de linguiça e brócolis em food truck na Itália

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 16h11

Luigi Di Sarno
Luigi Di Sarno - Foto: Reprodução / Instagram

No início do mês, o músico italiano Luigi Di Sarno, de 52 anos, faleceu ao desenvolver botulismo após comer um sanduíche de linguiça com brócolis em um food truck, em Diamante, na Itália. A doença é causada por uma bactéria rara, que é encontrada em alimentos contaminados que foram tratados de maneira inadequada.

Luigi Di Sarno estava de passagem em Diamante, Calábria, enquanto voltava para sua residência em Nápoles, quando decidiu fazer um lanchinho. Ele, então, escolheu um food truck e decidiu pelo sanduíche de linguiça com brócolis. Ao seguir seu caminho, o artista se sentiu mal e parou em Lagonegro, província de Potenza, e faleceu por lá.

A família se revoltou com a negligência que Luigi sofreu. MenaDi Sarno, irmã do artista, contou em entrevista ao InterNapoli que ele chegou a ir ao hospital, mas teve alta hospitalar apesar de estar se sentindo mal. Ela afirmou que o músico faleceu no caminho de volta do hospital.

A doença do brócolis

Em diferentes hospitais da região, mais nove pessoas foram encontradas e diagnosticadas com botulismo, entre elas dois adolescentes de 17 anos estão internados na UTI. Ao menos cinco vítimas afirmam terem frequentado o mesmo food truck que Luigi Di Sarno.

As autoridades sanitárias do local descobriram que as bactérias foram encontradas em um carregamento de brócolis em conserva em óleo, que foi usado no sanduíche do músico. Então foram ativadas medidas de emergência após a quantidade de diagnósticos da doença.

Em uma nota oficial publicada no Facebook em 7 de agosto, Achille Ordine, prefeito de Diamante, pediu aos moradores que não se desesperassem ou espalhassem boatos diante da situação que estava sendo investigada pelo Ministério Público de Paola.

Vale lembrar que, apesar de raro, o botulismo pode ser extremamente perigoso e fatal. Para a prevenção: evite alimentos enlatados com a embalagem danificada, aqueça os alimentos antes de consumi-los e cuide da higiene dos alimentos em momentos de preparação e conservação.

Leia também: Neta de Preta Gil, Sol de Maria emociona ao cantar música da artista em festa

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

Saúdebotulismoluidi di sarno

