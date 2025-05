Jonas Bloch compartilha fotos inéditas do casamento da neta Júlia Anquier com cantora

A jovem Júlia Anquier, filha da atriz Débora Bloch e do chef francês Olivier Anquier, se casou neste sábado, 24, com a cantora Maria Beraldo

A jovem Júlia Anquier, filha da atriz Débora Bloch e do chef francês Olivier Anquier, se casou neste sábado, 24, com a cantora Maria Beraldo. Já neste domingo, 25, o ator Jonas Bloch, avô de Júlia, compartilhou um álbum com novas fotos da oficialização da união da neta.

Nas fotos, o veterano aparece ao lado da família, acompanhado das filhas, Débora e Deni Bloch, e dos netos. Além de Júlia e Hugo, filhos de Débora com Olivier Anquier, ele também é avô de Tomaz e Alice, filhos de Deni. "Júlia e Maria", ele adicionou na legenda.

Para o dia especial, a cineasta, de 32 anos, escolheu um conjunto de calça e blazer na cor laranja para a ocasião. A cantora, de 37, optou por um look bege, composto por calça, colete no mesmo tom e camisa branca.

Pai da noiva mostra vídeo do casamento

Já no final da tarde deste sábado, o chef francês, pai de Júlia, compartilhou um vídeo da cerimônia em seu perfil nas redes sociais com registros do dia especial. "Hoje, Débora e eu tivemos o privilégio de acompanhar o casamento da Júlia nossa filha primogênito com a linda e excepcional Maria", iniciou ele na legenda.

E ele complementou: "Um novo capítulo de vida está se iniciando na vida delas e desejo muita felicidade. Momento evidentemente emocionante , momento que reuniu e junto para sempre duas famílias. Júlia e Maria, amo vocês".

Quem é Júlia Anquier?

Diretora e roteirista de projetos audiovisuais, Julia Anquier atua nos bastidores nas produções para o cinema e também para a televisão. Nascida em 1993, a filha de Debora Bloch e Olivier se formou fora do Brasil.

A moça foi estudar na 'School of Visual Arts', em Nova York, nos EUA. De volta ao Brasil, ela participou de diversas produção. Entre elas estão:'¼ Dela', 'Estrangeiras', 'Adeus à Carne', 'Todxs Nós', entre outros.

