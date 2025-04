Débora Bloch faz rara aparição com o pai, Jonas Bloch, em festa da Globo

A atriz Débora Bloch e o pai, o também ator Jonas Bloch, marcaram presença na festa de 60 anos da TV Globo no Rio

A noite de segunda-feira, 28, foi de festa na TV Globo! Em comemoração aos 60 anos da emissora, a empresa promoveu uma celebração especial, transmitida ao vivo, com a presença de famosos no Rio de Janeiro.

A atriz Débora Bloch, intérprete de Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo', curtiu o evento bem acompanhada. A nova vilã das nove chegou ao local junto com o pai, o também ator Jonas Bloch, e não poupou simpatia e elegância ao posar para os paparazzi.

Para a noite especial, Débora elegeu um vestido preto longo, com alças largas no pescoço. Jonas, por sua vez, escolheu um terno escuro e complementou o look com camisa e gravata na cor azul.

Vale lembrar que o veterano está longe das telinhas desde sua participação em 'Elas por Elas', exibida em 2024. Dono de uma longa carreira de sucesso, o ator esteve em novelas da Globo como 'Pai Herói' (1979), 'Mulheres de Areia' (1993), e 'Novo Mundo' (2017).

Débora Bloch fez sua estreia como Odete Roitman no último sábado, 26. Na ocasião, a vilã fez uma ligação aos familiares avisando que chegaria ao Rio em breve. No capítulo de segunda-feira, 28, ela entrou em cena oficialmente com os demais atores.

Jonas Bloch e Débora Bloch - Foto: Daniel Pinheiro / Brazil News

O 'pedido' de Débora Bloch antes de sua estreia

A atriz Débora Bloch fez sua estreia como Odete Roitman no remake da novela Vale Tudo, da Globo, no sábado, 26. Horas antes do capítulo ir ao ar, a artista teve um gesto simbólico para pedir a benção da atriz Beatriz Segall (1926-2018), que deu vida à vilã na versão original da história.

Por meio das redes sociais, Bloch relembrou fotos de um trabalho que fizeram juntas na TV e falou sobre a sua criação de Roitman. "É hoje! Peço a bênção a quem um dia foi minha avó em cena - e que hoje, de forma simbólica, reencontro em mim. Agora, somos a mesma mulher, em tempos e gestos diferentes. Que eu consiga honrar, com delicadeza e força, tudo o que aprendi ao seu lado", disse ela.

