Jojo Todynho explica motivo de sumiço em frente às câmeras

Nesta quarta-feira, 20, a cantora Jojo Todynho participou do programa Melhor da Tarde, da Band. Nos bastidores, a artista comentou que pretende focar em sua carreira no direito. Por isso, ela está afastada dos palcos. Atualmente, no sexto semestre da faculdade de direito, ela planejou iniciar um estágio na área jurídica em 2026.

A ex-A Fazenda comentou que se animou com a oportunidade de iniciar seu estágio na área no próximo ano, detalhou que irá trabalhar junto de uma amiga, a juíza Dra Tula. “Melhor escola impossível. Do lado dela eu vou aprender de tudo, mais um pouco”, disse Jojo para repórter do Portal Leo Dias nos bastidores do programa da Band.

A artista comentou que, ao iniciar sua vida acadêmica, teve mais clareza sobre seus objetivos de vida, e percebeu que quer investir em sua carreira na área do direito. Ela também disse que já conquistou muita coisa em sua carreira artística e, agora, é a hora de focar em outras áreas de sua vida. “Eu acho que já vivi tudo o que precisava viver, conquistei o que precisava conquistar. Hoje o foco é pensar em um futuro promissor”, afirmou.

Ao receber comentários de que estaria fugindo de sua vida artística e dos holofotes, Jojo explicou que é uma mulher corajosa e que isso não seria de seu feitio. “Se tem uma coisa que eu nunca serei na vida é arregona. Evoluir não é fugir da guerra”, desabafou a cantora.

“A vida é feita de evolução e todo mundo tem o direito de evoluir. Não me critique, seja melhor do que eu”, acrescentou Jojo.

Jojo Todynho conta detalhes sobre seu emagrecimento

A artista Jojo Todynho pesava cerca de 159 kg antes de realizar a cirurgia bariátrica, processo de redução do estômago. Atualmente, após o procedimento e algumas mudanças de hábitos, a cantora chega aos 73 kg. Em participação no programa Melhor da Tarde, na última quarta, ela contou alguns detalhes de sua rotina de emagrecimento.

Jojo revelou que não segue nenhuma dieta restritiva, mas que controla a quantidade de comida que consome. “Ontem eu tava comendo arroz, feijão, ovo e batata frita. É pouquinho. Duas colherzinhas de arroz, meia concha de feijão”, comentou.

Além disso, a artista afirmou estar realizando acompanhamento psicológico desde a cirurgia, em agosto de 2023, e que não pretende parar. “É, tem que fazer. Continuo fazendo. Acho que eu não vou ser liberada nunca. Esses dias ela falou assim pra mim: 'Se você quiser fazer segunda e quinta'. Eu falei: 'Por quê? Tá com algum problema aí? Tá querendo aumentar!' Ela disse que é porque são muitos acontecimentos e a gente tem que fazer um acompanhamento”, disse a ex-Fazenda.

