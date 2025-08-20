CARAS Brasil
Beleza / Em forma

Jojo Todynho revela segredos da dieta e detalhes do emagrecimento

A cantora Jojo Todynho compartilhou bastidores da bariátrica, rotina de treinos, acompanhamento psicológico e segredos de como manter o físico

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 17h38

Jojo Todynho
Jojo Todynho - Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho foi a convidada especial do Melhor da Tarde, programa vespertino da Band, nesta quarta-feira, 20. Durante a entrevista, a cantora abriu o jogo sobre seu processo de emagrecimento, que já resultou na perda de aproximadamente 86 kg desde a cirurgia bariátrica realizada em agosto de 2023. Ela detalhou como tem equilibrado alimentação, treinos e terapia para manter os resultados e cuidar da saúde.

Questionada sobre a dieta, Jojo explicou que não segue restrições extremas, mas mantém porções controladas. "Ontem eu tava comendo arroz, feijão, ovo e batata frita", contou. Ela reforçou que a quantidade faz diferença: "É pouquinho. Duas colherzinhas de arroz, meia concha de feijão". A artista destacou que, apesar de se permitir, a moderação é essencial.

A cantora também falou sobre o acompanhamento psicológico, fundamental após a bariátrica. "É, tem que fazer. Continuo fazendo. Acho que eu não vou ser liberada nunca. Esses dias ela falou assim pra mim: 'Se você quiser fazer segunda e quinta'. Eu falei: 'Por quê? Tá com algum problema aí? Tá querendo aumentar!' Ela disse que é porque são muitos acontecimentos e a gente tem que fazer um acompanhamento", revelou, arrancando risadas do estúdio.

Além disso, Jojo contou que intensificou a rotina de exercícios físicos para manter a saúde e conquistar um novo condicionamento. De forma bem-humorada, brincou com o esforço: "O quê? Tem que botar o shape, aquele bíceps assim", disse, deixando claro que os treinos são puxados.

Mudança de vida e novos hábitos

Com 1,50m de altura, Jojo chegou a pesar cerca de 159 kg antes da cirurgia. Hoje, mantém aproximadamente 73 kg, resultado de uma combinação de dieta balanceada, treinos regulares e acompanhamento profissional com nutricionistas, psicólogos e preparadores físicos. Ela também já passou por procedimentos estéticos complementares, como abdominoplastia e lifting de pernas, para remover o excesso de pele.

Em entrevista anterior à CNN Brasil, Jojo reforçou que o objetivo de todo o processo vai além da estética: trata-se de saúde, autoestima e bem-estar. "Eu me amei com 146 kg. Eu me amo com 77. Não é sobre corpo, é sobre amor-próprio", declarou.

Leia também: Jojo Todynho revela que fará nova cirurgia estética: 'Incomodada'

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

